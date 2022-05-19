Крепкие слова Зеленского. Кто пишет тексты обращений президента Украины и как они меняют отношение Запада к стране и войне 19 мая, 17:54 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Новая дипломатия: Выступления президента Владимира Зеленского перед американскими и европейскими парламентариями помогли изменить позицию Запада в вопросе военной помощи Украине (Фото:J.Scott Applewhite / Pool via Reuters)

Владимир Зеленский успешно реализует новый вид дипломатии — довольно откровенные публичные выступления первого лица страны вместо тонкой подковерной работы посольств.

Необычно в этом году стартовал 75-й Международный Каннский кинофестиваль: 17 мая конкурс открыл своей речью политик — президент Владимир Зеленский.

Битком набитый зал Дворца фестивалей и конгрессов слушал видеообращение украинского лидера, который рассказывал о войне понятным для собравшейся публики языком.

Видео дня

Для начала Зеленский вспомнил о киноклассике — снятой Чарли Чаплином в 1940 году картине «Великий диктатор», в которой великий комик высмеял Адольфа Гитлера. Это был первый полностью звуковой фильм Чаплина, наделавший в момент своего появления много шума.

«С тех пор человечество сняло множество прекрасных кинокартин. Казалось, все уже поняли, что покорять людей можно прекрасным, собирая их у экранов, а не безобразным, собирая их в бомбоубежищах. Но снова, как и тогда, есть диктатор. Снова, как и тогда, есть война за свободу. Снова, как и тогда, нужно, чтобы кино не было немым», — сказал Зеленский.

Зал встретил эти слова овацией.

Начиная с первых дней марта, украинский президент едва ли не ежедневно общается по видеосвязи со знаковыми иностранными аудиториями, — выступает перед национальными парламентами, коих в его активе набралось уже более трех десятков, на площадках типа встреч НАТО или стран ЕС, а также на крупных культурных и общественных мероприятиях.

Если к этим случаям добавить видеообращения, нацеленные на отечественную аудиторию, то общее число подобных спичей президента достигнет сотни.

Международный дебют случился 1 марта — Зеленский произнес речь на сессии Европарламента, посвятив ее российской военной агрессии против Украины.

Эксперты говорят, что официальный Киев сделал выступления главы государства одним из эффективных инструментов дипломатического влияния на коллективный Запад. Зеленский своими речами сумел скорректировать в позитивную для Украины сторону общественные и политические настроения в некоторых из тех стран, которые изначально с прохладцей относились к теме войны.

В его посланиях хорошо сбалансирована фактическая и эмоциональная части, пояснил НВ Павел Климкин, министр иностранных дел во времена президентства Петра Порошенко. То есть, с одной стороны Зеленский говорит структурировано, а с другой сохраняет некий личный, человеческий посыл.

Политика будущего: Бывший министр МИД Павел Климкин считает, что в современной дипломатии важную роль стали играть личные контакты. / Фото: УНІАН

«Подобный масштаб обращений к парламентариям [разных стран] происходит впервые в истории дипломатии, — уверяет Климкин. — Но это объяснимо — сейчас фактически идет Третья мировая война, и медийное пространство играет роль такого же оружия, как и настоящее, применяемое на поле боя». Он добавляет, что «нам необходимо поддерживать тонус Запада в эмоциональном и политическом смысле».

Достучался до небес

29-летний Тобиас Вальц — обычный голландец, который, впрочем, неоднократно бывал в Киеве. Поэтому он не пропустил трансляции случившегося в конце марта выступления Зеленского перед Второй палатой нидерландского парламента. И с удивлением обнаружил, что вместе с ним ее смотрели более 550 тыс. соотечественников: для 17-миллионных Нидерландов подобный показатель, когда речь идет о политике с востока Европы, — это успех.

Потому Вальц с интересом начал следить за реакцией земляков на слова Зеленского. И отметил, что с их стороны посыпались позитивные отзывы: мол, в речи украинского президента были удачно совмещены исторические отсылки к бомбардировкам немцами Роттердама во время Второй мировой и к сбитому россиянами в 2014-м малазийскому лайнеру рейса MH17, на борту которого погибли 192 нидерландца.

В Нидерландах как раз начинается судебный процесс против ответственных за уничтожение MH17. При этом до последнего времени российской пропаганде еще удавалось внедрять в головы части голландцев, что это не военные РФ сбили лайнер. «Но теперь, на волне возмущения, Нидерланды стали чуть ли не самыми большими сторонниками санкций против России, — говорит Вальц. — Думаю, что Зеленский внес свой вклад, чтобы поспособствовать этой тенденции».

По его наблюдениям, в местной прессе заговорили о том, что украинский лидер эффективно использует эмоции, чем он и отличается от нидерландских политиков, которые обычно говорят сухо. Немаловажно, по мнению голландцев, что Зеленский остался в Киеве во время войны, в то время как нидерландские политики и представители монархии покинули свою страну, когда в мае 1940 года на нее напали фашисты.

Голландский пример позитивного отношения к выступлениям украинского лидера, — скорее, правило, чем исключение.

Секреты Банковой

За подобными публичными успехами Зеленского стоит целая команда: в Офисе президента (ОП) работает группа, которая пишет главе государства тексты его выступлений.

Британская газета The Guardian выяснила, что одним из авторов президентских речей является 38-летний Дмитрий Литвин. Ранее он работал журналистом на сайте издания Левый берег, а теперь сотрудничает с главой ОП Андреем Ермаком.

Сам Литвин в комментарии британскому журналу Observer заявил, что идеи, лежащие в основе выступлений, принадлежали Зеленскому: «Президент всегда знает, что он хочет сказать и как он хочет это сказать».

НВ связался с Литвиным, но тот отказался говорить на тему спичей главы государства, сославшись на занятость.

В то же время источник из ОП, хорошо знакомый с информационной политикой Банковой, рассказал НВ, что идея выступлений в парламентах других стран принадлежит Ермаку, — тот координирует всю международную активность главы государства.

Процесс подготовки обращений к иностранным депутатам начинается с договоренностей на уровне глав государств. Затем с МИД каждой страны и спикерами парламентов прорабатывается время и дата.

Скрытый автор: Речи Владимиру Зеленскому обычно пишет бывший журналист Дмитрий Литвин / Фото: DR

По словам источника, Зеленский обрисовывает команде свое видение будущей речи, — что в результате нужно получить, какой поддержки стране не хватает.

Текст пишет непосредственно Литвин. Но довольно часто к этой работе, по словам источника НВ, подключается Андрей Сибига, заместитель Ермака, который курирует в ОП внешнеполитический блок. Кроме того, ассистировать Литвину могут и украинские послы в тех странах, к парламентам которых планирует обратиться глава государства.

Когда речь готова, ее просматривает и оценивает президент.

Процесс подготовки текста занимает от нескольких часов до нескольких дней, — в зависимости от категории слушателей, к которым будет обращаться президент, пояснили НВ на Банковой. В случае европейских стран, той же Британии, процесс был недолгим. А вот реализация спича, адресованного парламенту Японии, по словам источника, потребовала многодневной подготовки: Литвин и Ко искали слова и образы, которые представители далекой Страны восходящего солнца поймут и примут.

Как рассказали в ОП, после каждого выступления Зеленского на Банковой анализируют достигнутый эффект, отслеживают отклики политиков, дипломатов, медиа.

В ОП уверяют, что почти каждый спич главы государства приводит к увеличению помощи Украине. Но раскрывать конкретные детали там не стали.

В некоторых случаях эффект более-менее очевиден. Так, 29 марта Зеленский обратился к парламенту Нидерландов, а 19 апреля премьер этой страны Марк Рютте заявил о поставках Украине тяжелого вооружения.

Впрочем, бывают и сложные случаи. Когда Зеленский 20 марта выступил перед израильским Кнессетом, фидбек оказался неоднозначным: часть политиков и обозревателей Израиля не оценили сравнение украинской ситуации с Холокостом.

«Конечно, могут быть разные реакции, — уверяет источник в ОП. — Но смысл этих речей не в том, чтобы понравиться или залить сладкой патокой парламент какой-то страны. Цель — чтобы украинцев понимали».

К слову, Израиль в итоге передал Украине военный госпиталь, 2 тыс. касок и 500 бронежилетов. И подумывает о поставках оборонительных вооружений.

Сейчас в ОП готовятся к новой серии речей Зеленского, — на этот раз они будут обращены к парламентам стран Азии и Африки.

Экс-глава МИД Климкин считает, что подобный шаг — выход за пределы Европы — поможет усилить позиции Украины в мире.

Дипломатические новации

Зеленского на общем фоне мировых политиков выделяет готовность говорить о вещах так, как есть, считает американка Изабель Хуршудян, руководитель недавно открытого киевского корпункта газеты The Washington Post.

Она напоминает, что украинский президент не боялся ругать венгерского лидера Виктора Орбана за его прокремлевскую позицию, и не стал переходить на дипломатический язык, описывая слишком осторожную позицию Германии по вопросу войны. А в еще довоенной, февральской речи Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности прозвучали упреки в адрес европейцев, тогда еще не готовых вводить жесткие санкции в отношении РФ.

«Зеленский показывает, что он не боится. Было бы правильно сказать, что его дипломатия очень честна и прямолинейна. Поэтому, думаю, его речи очень эффективны для широкой публики», — говорит Хуршудян. Она предлагает оценить, сколь много американцев теперь поддерживают увеличение военной помощи Украине. «Это настроение повлияло на политиков в Вашингтоне», — уверена журналистка The Washington Post.

По данным опросов, в конце апреля три из четырех американцев (73%) поддерживали усилия США по снабжению Украины оружием.

Немецкий политолог Андреас Умланд напоминает, что выступление Зеленского 17 марта в Бундестаге тоже возымело эффект. После него пресса стала критиковать местных политиков, которые в ходе заседания даже не обсудили то, что им только что сказал украинский лидер. Впоследствии его спич стал тем водоразделом, после которого и изменилась немецкая политика по отношению к Украине, уверен эксперт.

«Есть накопительный эффект от таких выступлений. Это такой новый инструмент для дипломатии, своего рода революция в публичной политике», — считает Умланд.

Схожего мнения придерживается и Климкин. Он считает, что эпоха дипломатии в ее нынешнем классическом виде подходит к концу, равно как и система посольств, которая стала неэффективной. «Сейчас работают только прямые контакты, — считает бывший глава МИД. — Поэтому спичи украинского президента меняют в целом подход к дипломатии будущего».

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