В Офисе президента рассказали, кто пишет вечерние обращения Зеленского

22 июня, 20:07
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что вечерние обращения президента Владимира Зеленского пишут Дмитрий Литвин, Юрий Костюк, Андрей Сибига и ряд других людей.

Фрагмент интервью Подоляка изданию Бабель был опубликован в среду, 22 июня.

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«Есть группа, куда входят и [Юрий] Костюк, и [Дмитрий] Литвин, и [Андрей] Сибига, и еще ряд людей. Над речами президента они работают достаточно интенсивно. Но на самом деле ключевым автором тезисов является сам Зеленский, который задает рамку. И практически все выступления структурно продуманы им. А уже написание конкретики, дополнительных оборотов — тут уже группа райтеров », — заявил Подоляк.

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Юрий Костюк — бывший сценарист Студии Квартал 95, один из авторов сценария сериала Слуга народа. Был зампредседателем ОП при Андрее Богдане, позже стал советником президента. Дмитрий Литвин — журналист, сотрудничающий с Офисом президента. Андрей Сибига — заместитель главы Офиса президента.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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