Это может произойти в следующем году. Кто первым попытается посадить Игоря Коломойского — Киев или Вашингтон 29 декабря, 08:09 Эксклюзив НВ Игорь Коломойский (Фото:Николай Мякшиков / Укринформ)

До чего за год докатился создатель группы Приват и кто толкал его в спину, направляя в сторону СИЗО, — разбор НВ.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину Игорь Коломойский, экс-владелец Приватбанка, миллиардер и олигарх со славой скандалиста, встретил в Еврейском центре Минора в Днепре. Там бизнесмен и находился большую часть времени в первые месяцы большой войны. «Он был убежден, что это самое безопасное место в Украине. Туда русские не ударят», — рассказал НВ топ-собеседник в команде Владимира Зеленского, знакомый с Коломойским.



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Русские за 10 месяцев войны в Минору действительно так и не ударили, хотя сам Днепр и страдал от ракетных обстрелов. В этом Коломойскому повезло. Не повезло с другим: по миллиардеру ударили свои.

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