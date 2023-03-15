Готовы умереть за Украину. Интервью с бойцом батальона Свобода России о будущем его страны, Навальном и партизанских акциях

15 марта, 13:43
Эксклюзив NV
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Украинские военные неподалеку Бахмута, Донецкая область, 6 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинские военные неподалеку Бахмута, Донецкая область, 6 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Среди воюющих на стороне Украины россиян есть десятки людей, готовых умереть за свободу украинского государства и перспективы совсем нового развития России, рассказал в интервью Radio NV боец батальона Свобода России с позывным Цезарь.

https://www.youtube.com/embed/UifD5OqGCIQ

 — Первое, что хочу у вас спросить, этот вопрос задавал вам и когда мы общались где-то полгода назад. Если вы можете сообщить, в какой части фронта вы сейчас находитесь, какие действия врага наблюдаете там, где находитесь?

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— Последние пять месяцев я провел на фронте вместе с моими побратимами, это бахмутское направление и непосредственно сам город Бахмут. Мы видим, как потихонечку российская армия стачивается о войска Вооруженных сил Украины. Мы видим, что у них все меньше артиллерийского воздействия по нашим боевым порядкам, оно остается сильным только в окрестностях и самом Бахмуте.

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И все больше так называемые мясные штурмы они проводят, это просто толпы неподготовленных людей, которые идут на позиции волна за волной, усеивая своими телами поля, овраги, посадки, вот это вся их тактика. Абсолютно бессмысленная, не дающая никакого результата.

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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