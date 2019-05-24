Кто нанес «смертельный удар» Порошенко: главное из интервью Коломойского Сегодня, 07:00 19387 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинская правда Игорь Коломойский Украинская правда

На YouTube-канале Украинской правды вышло интервью с олигархом Игорем Коломойским.

Он поделился впечатлениями от инаугурации президента Владимира Зеленского, рассказал, кто нанес «смертельный удар» экс-президенту Петру Порошенко, заявил, что ему помогают генеральный прокурор Юрий Луценко и экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

Кратко излагаем главное из интервью Коломойского.

Инаугурация Зеленского впечатлила. Яркая. Смотрел ее по телевизору. После возвращения в Украину с я ним не виделся — поздравил, отправив смс. Все хотят, чтобы свершилось чудо и у него получилось.

Встречаюсь с Хомутынником, Фуксом. Я всегда говорил, что я симпатик Видродження. Консультирую их. Фукс в политику не пойдет, но он заинтересован.

Сегодня избиратели голосуют не за деньги. И деньги в принципе не нужны. Только на телевидение, внешнюю рекламу.

Смертельный удар Порошенко нанесла программа Наші гроші. Про то, что происходит в оборонке. А от 1+1 он выгребал, потому что был властью. Порошенко не предпринимал попыток встретиться со мной. И я не хотел. Зачем? Позлорадствовать? Какой смысл? Не общаемся два года без одного месяца. В последний раз это было 14 июня 2017 года. Я его поздравил с безвизом. По-моему, он меня не поблагодарил. Врагом его не считаю, но отношусь плохо — он два раза подряд убил надежды Украины. Для него я враг, потому что якобы мешал ему избраться. Помню, как видел его в СДПУ (о) в 1998 году — в приемной у Суркиса. Он там ждал Медведчука, они там обнимались.

Теперь вам скажут, что не Роттердам+, а Роттердам «пять плюсов». С 1 июля вступает в силу закон о рынке электроэнергии, который был принят еще в 2017 году, но все время откладывали. Сейчас его решили ввести в силу, потому что типа новая власть. Они скажут, что цену нужно поднять в два раза. Я об этом сказал Гройсману, а он мычал. Сказал, что он не допустит, а потом взял и подал в отставку.

С Аваковым встречался вчера. Это была встреча старых друзей. Два года не виделись. У нас боевое содружество, а в бизнесе не пересекаемся.

Какая-то коалиция в Раде все равно будет. Из двух или трех партий.

В чем-то Луценко мне помогает. Я с ним по телефону разговаривал. Дела у него нормально. Он профессиональный человек. Он оратор, трибун, он участвовал в революциях, он сидел, политкаторжанин. Он меня в 10:0 обыграет, если бы это были шахматы в политику.

Портнов мне помогает кое в чем. Видел его сегодня. Кофе пили. Один был юридический вопрос, связанный с заграничными процессами. Сегодня это специалист № 1 по тому, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений.