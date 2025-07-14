Эффективность будущего министра обороны Украины, который может заменить Рустема Умерова , будет зависеть от того, какими критериями будет руководствоваться президент или Офис президента, когда выбирая кандидатуру нового главы Минобороны.

Таким мнением он поделился в интервью Radio NV, комментируя идею назначить действующего министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США, о чем намекал сам Зеленский после совещания с Умеровым.

Рахманин напомнил, что сейчас в Украине «любой министр, чтобы не было никаких иллюзий, — это креатура непосредственного президента». «Никакой правящей силы, коалиции, Верховной Рады, или кого-либо другого. У нас президент формирует правительство, де-факто, и президент им руководит. И поэтому, какие фамилии бы там ни были, будем откровенны, это все равно будет правительство президента», — отметил нардеп. По мнению Рахманина, Умеров «явно был не на своем месте, и стоило бы его с этой позиции подвинуть немного раньше».

Нардеп добавил, что точно не знает, кто будет следующим министром обороны, но отметил, что «рассматривались некоторые варианты». Среди них, по информации Рахманина, Офис президента рассматривал кандидатуру Сергея Боева, первого заместителя Умерова, рассказал Рахманин. «На мой взгляд, это будет то же самое [что и Умеров]. Человек, с моей точки зрения, не очень готов к такой ответственной работе».

Однако еще важнее, по мнению Рахманина, является то, какими критериями будет руководствоваться президент или Офис президента, когда будет выбирать кандидатуру нового министра обороны.

«Если теми же критериями, как и до этого — то есть непонятными, напрямую не связанными с проблемами сектора безопасности и обороны — будет беда, — предупредил Рахманин, — Если будут искать, все-таки, специалиста, который бы разбирался в вопросах, который имел идеи, имел компетенцию, имел опыт, имел желание, имел видение (я снова буду употреблять это слово), тогда есть шанс на определенное оздоровление».

Рахманин назвал Министерство обороны самым большим и самым сложным в Украине. «Так было и до полномасштабного вторжения, сейчас тем более. Это огромная структура с огромным количеством людей, на которую возложена уйма задач, с которым они далеко не всегда могут справиться», — напомнил нардеп, работающий в профильном оборонном комитете Рады.

Он отметил, что за последние годы в Минобороны «среди огромного количества заместителей [министра] не так много было людей, которые плюс-минус хотя бы соответствовали своим функциональным обязанностям».

«Некоторых из них, на мой взгляд, опрометчиво с этих должностей снимали», — отметил Сергей Рахманин, назвав среди таких примеров Ивана Гаврилюка, бывшего первого заместителя министра, и замминистра Наталью Калмыкову.

«Можно так или иначе относиться к каждому из них, но, на мой взгляд, их уход был ослаблением, а не усилением Министерства обороны в тот момент, когда это ведомство наоборот нуждалось в усилении», — добавил нардеп.

Поэтому, убежден он, дальнейшая эффективность Минобороны «будет зависеть не от фамилий, а от подходов, которые будут применяться». «Пока что я не вижу, что подходы будут меняться. Судя по всему, ищут человека, который бы устраивал Офис, который бы соответствовал тем задачам, которые непосредственно оттуда нарезаются. Насколько эти задачи будут полностью соответствовать или не соответствовать потребностям сектора безопасности и обороны? Я не знаю. У меня есть сомнения», — резюмировал Рахманин.

Вероятное увольнение и новое назначение Рустема Умерова: что известно

12 июля Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и намекнул на его вероятное увольнение и переназначение послом в США.

По данным Суспільного, именно Умеров сейчас является основным и единственным кандидатом на должность посла Украины в США. Тогда как среди возможных кандидатов на должность министра обороны источники Общественного называли нескольких высокопоставленных чиновников: среди них премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Обновленное правительство в Украине может появиться уже на этой неделе (14−20 июля), сообщало агентство РБК-Украина со ссылкой на информированный источник. По этой информации, правительство может возглавить Юлия Свириденко, которая сейчас занимает должность первого вице-премьера — министра экономики Украины, а нынешний премьер Денис Шмыгаль должен возглавить министерство обороны.