«Будет выглядеть отчасти зашкварно». С кем останется Зеленский в конце президентской каденции — интервью с политологом Антонюком

19 июля, 20:12
Эксклюзив НВ
Владимир Зеленский и его команда во время оглашения результатов президентских выборов 21 апреля 2019 года (Фото:Команда Зеленского/Facebook)

Владимир Зеленский и его команда во время оглашения результатов президентских выборов 21 апреля 2019 года (Фото:Команда Зеленского/Facebook)

Автор: Павел Новиков

В интервью Радио НВ политолог Александр Антонюк попытался спрогнозировать, кого еще может уволить президент Владимир Зеленский после отставки Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой, а также, кто из друзей главы государства останется с ним до конца каденции.

https://www.youtube.com/watch?v=uQKC3r8kgEo

— Если говорить о развитии команды, которая в 2019 году пришла вместе с Владимиром Зеленским. Ушли Руслан Рябошапка, можно вспомнить еще Александра Данилюка, Алексея Гончарука… Сейчас все меньше остается тех, кто находился в начальном ядре команды президента. Это не демонстрация принципа, о котором когда-то говорил Ли Куан Ю — посадить трех своих друзей? Стало быть, Зеленский уволил очередных двух своих друзей.

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— Мне кажется, уже от команды, особенно друзей, первой волны практически никого не осталось. Может, в Офисе президента [замруководителя] Кирилл Тимошенко и еще [Андрей] Ермак, который был во втором круге [приближенных], хотя кто знает. Вот и все, на ком сейчас держится Владимир Зеленский.

Качество его команды, по состоянию на сегодняшний день, мягко говоря, желает лучшего. И первая волна команды была пестрая — разные мировоззрения, разные мотивы, так сказать.

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Дмитрий Разумков также осенью был отправлен в отставку с поста председателя Верховной Рады. В основном люди, от которых избавлялась команда ОП, в частности сам президент, — это люди, имевшие свой взгляд, свою субъектность и пытавшиеся ее реализовать в команде Зеленского. Поскольку Владимир Александрович человек еще со времен медиаменеджмента тоталитарного состава, таким образом выстраивается коммуникация со всеми частями команды, начиная из Офиса президента и до правительства.

Правительство Украины сегодня, независимо от фамилии премьер-министра, вообще не может быть субъектным.

В Верховной Раде — часть монобольшинства, которую еще можно так назвать, хотя все меньше голосов на те или иные назначения бывает достаточно… Последние кадровые назначения не набирают от «слуг народа» 226 [голосов], они дополняются сателлитами Довіри и За майбутнє.

Поэтому сегодня и качество этой команды таково.

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Полагаю, до завершения каденции президента Украины, как и парламента в будущем, из команды ничего не останется. Это будет выглядеть отчасти зашкварно.

Сегодняшние громкие отставки — это своеобразная «лебединая песня» Андрея Борисовича Ермака. Очевидно, у меня есть на это свои предчувствия. Конечно, я могу ошибаться, но если заканчивается обойма даже таких кадров, то все остальные будут иметь гораздо более зашкварные и скандальные характеристики. Категория людей, которые сейчас готовы заходить на эти должности, имеют (по крайней мере, я говорю о генеральном прокуроре и о том, кто сегодня будет выполнять его обязанности) весьма сомнительную репутацию как в экспертных кругах, так и в профессиональных, не говоря уже о политических. Предполагаю, нам еще предстоит очень много дискуссий, в том числе среди наших западных партнеров.

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— Главный редактор Censor.net Юрий Бутусов в качестве реакции на эти отстранения от должностей написал, что он убежден: таким образом сцементируется контроль над всеми силовыми структурами в руках Ермака и его заместителя Олега Татарова. И они уже готовятся проводить следующие выборы по переизбранию президента Зеленского на второй срок. Это абсолютно не совпадает с вашими предположениями. Как вы это объясните?

— Очень просто: когда был 2012, 2013, потом 2014 годы — тогда тоже была сцементирована и правоохранительная, и силовая система. Чем это все закончилось? И если на Банковой хотят повторить уроки истории Партии регионов, Виктора Януковича, Украина в очередной раз продемонстрировала, что такие «финты» здесь не пройдут.

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Нет такого цемента, который выдержал бы узурпацию власти в Украине, а особенно при сегодняшних историях. Здесь мы можем подискутировать с Юрием Бутусовым. Переизбрание Владимира Зеленского, во-первых, при каких обстоятельствах, на каких территориях? Для того чтобы объявить выборы в Украине, должна быть прекращена война. С момента завершения военного положения у нас может быть восстановлено право на мирные митинги, собрания и пр. Поэтому если будет перегиб палки, или украинское общество не устроят результаты выборов, то опыт организаций акций протеста у нас немалый — от мирных и, к большому сожалению, до не совсем мирных. Я бы на месте Татарова или Ермака с этим не шутил.

И давайте так: до выборов еще нужно дожить. Учитывая эту динамику и скорость, с которой происходят кадровые ротации, которые никоим образом не улучшают положение дел в этих учреждениях, они будут играть очень плохую шутку.

Как пример, когда избавлялись от [главы ОП] Андрея Богдана [в начале 2020 года], за месяц до того он себя вел чрезвычайно нагло и уверенно. Возможно, сейчас вещи, о которых я говорю, фантастические, — это не может касаться Андрея Ермака. Но я бы уже сегодня эту версию не исключал, подчеркивая, что Владимир Зеленский начал избавляться от своих ближайших друзей. Господин Баканов может стать одним из хрестоматийных примеров.

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Поэтому на сегодняшний день выглядит так, что Ермак и Татаров — на вороном горячем коне, но может произойти и так, что конь начнет брыкаться и сбросить сидящих на нем сверху.

— Насчет увольнений вспомнил еще одного — «вечного» министра внутренних дел Арсена Авакова. Появились осторожные предположения, что в Министерстве внутренних дел могут происходить определенные ротации. Вы тоже так полагаете?

— Да. Я слышал такую информацию, что [министру Денису] Монастырскому тоже «подпиливают ножки», претензии ему предъявляют непонятные.

Я бы не сказал, что к министру внутренних дел по состоянию на сегодняшний день могут возникать слишком значительные претензии — не вижу у него каких-то больших зашкваров. Он действует по той траектории, которую заложил в свое время Арсен Аваков. Произошли определенные кадровые изменения в регионах, но в целом Нацгвардия, Нацполиция на своем месте работают, насколько могут.

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Денис Монастырский пока не занимается какой-то очень большой политической деятельностью и лишний раз в публичность не выходит. Поэтому я думаю, что до осени он, скорее всего, точно может быть спокоен и пока не волноваться за свое место.

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Теги:   Верховная Рада МВД Украины Александр Данилюк Владимир Зеленский Андрей Богдан партия Слуга народа Алексей Гончарук Офис президента Украины Руслан Рябошапка Андрей Ермак Денис Монастырский Олег Татаров

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