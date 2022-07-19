«Будет выглядеть отчасти зашкварно». С кем останется Зеленский в конце президентской каденции — интервью с политологом Антонюком 19 июля, 20:12 Эксклюзив НВ Владимир Зеленский и его команда во время оглашения результатов президентских выборов 21 апреля 2019 года (Фото:Команда Зеленского/Facebook)

В интервью Радио НВ политолог Александр Антонюк попытался спрогнозировать, кого еще может уволить президент Владимир Зеленский после отставки Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой, а также, кто из друзей главы государства останется с ним до конца каденции.



— Если говорить о развитии команды, которая в 2019 году пришла вместе с Владимиром Зеленским. Ушли Руслан Рябошапка, можно вспомнить еще Александра Данилюка, Алексея Гончарука… Сейчас все меньше остается тех, кто находился в начальном ядре команды президента. Это не демонстрация принципа, о котором когда-то говорил Ли Куан Ю — посадить трех своих друзей? Стало быть, Зеленский уволил очередных двух своих друзей.

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— Мне кажется, уже от команды, особенно друзей, первой волны практически никого не осталось. Может, в Офисе президента [замруководителя] Кирилл Тимошенко и еще [Андрей] Ермак, который был во втором круге [приближенных], хотя кто знает. Вот и все, на ком сейчас держится Владимир Зеленский.

Качество его команды, по состоянию на сегодняшний день, мягко говоря, желает лучшего. И первая волна команды была пестрая — разные мировоззрения, разные мотивы, так сказать.

Дмитрий Разумков также осенью был отправлен в отставку с поста председателя Верховной Рады. В основном люди, от которых избавлялась команда ОП, в частности сам президент, — это люди, имевшие свой взгляд, свою субъектность и пытавшиеся ее реализовать в команде Зеленского. Поскольку Владимир Александрович человек еще со времен медиаменеджмента тоталитарного состава, таким образом выстраивается коммуникация со всеми частями команды, начиная из Офиса президента и до правительства.

Правительство Украины сегодня, независимо от фамилии премьер-министра, вообще не может быть субъектным.

В Верховной Раде — часть монобольшинства, которую еще можно так назвать, хотя все меньше голосов на те или иные назначения бывает достаточно… Последние кадровые назначения не набирают от «слуг народа» 226 [голосов], они дополняются сателлитами Довіри и За майбутнє.

Поэтому сегодня и качество этой команды таково.

Полагаю, до завершения каденции президента Украины, как и парламента в будущем, из команды ничего не останется. Это будет выглядеть отчасти зашкварно.

Сегодняшние громкие отставки — это своеобразная «лебединая песня» Андрея Борисовича Ермака. Очевидно, у меня есть на это свои предчувствия. Конечно, я могу ошибаться, но если заканчивается обойма даже таких кадров, то все остальные будут иметь гораздо более зашкварные и скандальные характеристики. Категория людей, которые сейчас готовы заходить на эти должности, имеют (по крайней мере, я говорю о генеральном прокуроре и о том, кто сегодня будет выполнять его обязанности) весьма сомнительную репутацию как в экспертных кругах, так и в профессиональных, не говоря уже о политических. Предполагаю, нам еще предстоит очень много дискуссий, в том числе среди наших западных партнеров.

— Главный редактор Censor.net Юрий Бутусов в качестве реакции на эти отстранения от должностей написал, что он убежден: таким образом сцементируется контроль над всеми силовыми структурами в руках Ермака и его заместителя Олега Татарова. И они уже готовятся проводить следующие выборы по переизбранию президента Зеленского на второй срок. Это абсолютно не совпадает с вашими предположениями. Как вы это объясните?

— Очень просто: когда был 2012, 2013, потом 2014 годы — тогда тоже была сцементирована и правоохранительная, и силовая система. Чем это все закончилось? И если на Банковой хотят повторить уроки истории Партии регионов, Виктора Януковича, Украина в очередной раз продемонстрировала, что такие «финты» здесь не пройдут.

Нет такого цемента, который выдержал бы узурпацию власти в Украине, а особенно при сегодняшних историях. Здесь мы можем подискутировать с Юрием Бутусовым. Переизбрание Владимира Зеленского, во-первых, при каких обстоятельствах, на каких территориях? Для того чтобы объявить выборы в Украине, должна быть прекращена война. С момента завершения военного положения у нас может быть восстановлено право на мирные митинги, собрания и пр. Поэтому если будет перегиб палки, или украинское общество не устроят результаты выборов, то опыт организаций акций протеста у нас немалый — от мирных и, к большому сожалению, до не совсем мирных. Я бы на месте Татарова или Ермака с этим не шутил.

И давайте так: до выборов еще нужно дожить. Учитывая эту динамику и скорость, с которой происходят кадровые ротации, которые никоим образом не улучшают положение дел в этих учреждениях, они будут играть очень плохую шутку.

Как пример, когда избавлялись от [главы ОП] Андрея Богдана [в начале 2020 года], за месяц до того он себя вел чрезвычайно нагло и уверенно. Возможно, сейчас вещи, о которых я говорю, фантастические, — это не может касаться Андрея Ермака. Но я бы уже сегодня эту версию не исключал, подчеркивая, что Владимир Зеленский начал избавляться от своих ближайших друзей. Господин Баканов может стать одним из хрестоматийных примеров.

Поэтому на сегодняшний день выглядит так, что Ермак и Татаров — на вороном горячем коне, но может произойти и так, что конь начнет брыкаться и сбросить сидящих на нем сверху.

— Насчет увольнений вспомнил еще одного — «вечного» министра внутренних дел Арсена Авакова. Появились осторожные предположения, что в Министерстве внутренних дел могут происходить определенные ротации. Вы тоже так полагаете?

— Да. Я слышал такую информацию, что [министру Денису] Монастырскому тоже «подпиливают ножки», претензии ему предъявляют непонятные.

Я бы не сказал, что к министру внутренних дел по состоянию на сегодняшний день могут возникать слишком значительные претензии — не вижу у него каких-то больших зашкваров. Он действует по той траектории, которую заложил в свое время Арсен Аваков. Произошли определенные кадровые изменения в регионах, но в целом Нацгвардия, Нацполиция на своем месте работают, насколько могут.

Денис Монастырский пока не занимается какой-то очень большой политической деятельностью и лишний раз в публичность не выходит. Поэтому я думаю, что до осени он, скорее всего, точно может быть спокоен и пока не волноваться за свое место.

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