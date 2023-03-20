При чем здесь Starlink? Кто и как готовит новые украинские бригады к наступлению и войне пятого поколения — интервью NV 20 марта, 20:30 Зв’язок для ЗСУ (Фото:МОУ)

Представитель фонда Вернись живым Иван Науменко — о потребностях Гвардии наступления и пути от проводной связи к спутниковому, по которому двигаются ВСУ.

"Вкладываем более 200 млн грн в ближайший месяц в связь, управление и ситуационную осведомленность новых бригад ВСУ", - написал пару дней назад в твиттер Тарас Чмут, директор благотворительного фонда (ПЖ). Он также анонсировал усиление подготовки бойцов к контрнаступлению.

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О чем именно идет речь? И при чем здесь связь? По этой теме NV пообщаться с Иваном Науменко, директором департамента стратегических инициатив фонда.



— Сложилось впечатление после сообщения Тараса Чмута в Twitter, что военное командование не обеспечило никакой связью новые подразделения. И теперь волонтерам приходится молниеносно закрывать эту потребность собственными силами?

– Нет, так не бывает. Есть подразделения, которые создаются, а есть воюющие более года. Государство не в состоянии обеспечить такое количество единиц связи. Потребность в ней всегда есть. Ибо это расходный материал [на войне]. В целом треть расходов фонда — обеспечение подразделений связью и пунктов управления всем необходимым. Что, по сути, тоже является связью, ведь речь идет о сетевом оборудовании: роутеров, кабелях, точках доступа, ретрансляторах и т.д.



На определенном уровне потребности подразделений закрывает государство, а затем привлекают волонтеров. Вернись живым напрямую работает с командованием Войск связи ВСУ и другими родами и видами войск, в частности сил логистики и обеспечения, чтобы понимать актуальные потребности по подразделениям. Речь идет не только о новых бригадах, но и о сформированных ранее, или еще о тех, что были дивизиями в советское время. Поэтому фонд знает общие цифры необходимых единиц оборудования для конкретных войск. Затем эта информация переуточняется в бригадах. И, например, получается, что чтобы подтянуть по связи оперативное командование, нужно 3 тыс. радиостанций. Поэтому существует такая координация между подразделениями как потребителями, органами их управления и фондом.



— Эти 200 млн, которые использовались для закупки связи новым подразделениям Вернись живым взял из основного бюджета организации?



— Мы не трогали деньги из других проектов, если вы имеете в виду это, и не направляли их на связь. Система фандрейзинга фонда построена таким образом, что ПЖ собирает по отдельности на проекты, а по отдельности на имя бренда. Потому что можно классно собирать на байрактары и не очень хорошо на радиостанции. Потому что их сложно представить публике как важную составляющую успеха на фронте. Поэтому у нас есть отдельные средства для покупки радиостанций, ноутбуков, мониторов или другого.



— Если обобщить, какие потребности есть в новых подразделениях и чем они отличаются от потребностей традиционных бригад?



— Такая бригада, как, например, 24 механизированная, имеет более или менее устойчивый личный состав, налажены связи с местными властями, а также локальных волонтеров и меценатов. Поэтому имеет определенный уровень материально-технического обеспечения и даже собственные средства. У новых бригад ничего нет. Туда переводятся офицеры из других бригад и мобилизуется личный состав. Подобного укоренения у них нет, а связки нарабатываются только со временем. Выходит такая ситуация, что бригадам из старого склада легко отыскать десять дронов Mavic, а некоторым следует помочь.



— Почему решили вложиться в связь именно сейчас?



— Это постоянная проблема, и можно не отталкиваться от идеи, идет речь о наступлении или нет. Сейчас формируется пару десятков новых бригад в различных составных подразделениях безопасности и обороны: известно о Гвардии наступления в Нацгвардии, в частности, Нацполиции, несколько пограничных бригад. И в Вооруженных силах формируются бригады артиллерийские, механизированные, мотопехотные, егерские и т.д. Всех их нужно снабжать. Очевидно, что если они сейчас формируются, то где-нибудь сидеть в тылах не будут.

— Объясните, в чем критическая важность связи на фронте?



— Связь на фронте – это ситуационная осведомленность на поле боя. Чтобы боец на наблюдательном пункте по передовой линии обнаружил врага (не обнаружил) на земле или в небе. Передал командиру. Тот уже оценил ее либо передал дальше, либо нет. В гражданской жизни есть привычка пользоваться мобильным телефоном.



На войне ими тоже пользуются, но эффективно управлять боем так не получится. Враг глушит частоту мобильной связи. Кроме того, само понятие «связь» шире, чем радиостанция. Это и ретрансляторы Starlink — такие элементы выводят нас в следующее поколение ведения войны. Пока речь идет о войне четвертого поколения. Наш противник и ВСУ в основном воюют именно таким оружием. А вот разветвленная сеть Starlink – это уже шаги к пятому поколению ведения войны. Это еще не сетецентрическая война [американская концепция, где на карте в режиме реального времени можно видеть все подразделения и управлять каждым солдатом с помощью технологий]. Это очень повышает ситуационную осведомленность — информация сразу перепрыгивает несколько звеньев, а координация от выявления цели до ее поражения существенно сокращается. Если же говорить о связи, как о радиостанциях (Motorola, Harris и другие), то это добавляет мобильности для коммуникации. Рядом до сих пор существует такое понятие, как полевая сеть или проводная связь. Однако в такой войне, как сейчас, из-за постоянных обстрелов провода рвутся и эффективность ее использования достаточно низка. В большинстве своем украинская армия не пользуется стационарной военной связью.