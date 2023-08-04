«Взаимовыгодная дружба». Политолог рассказал, кто главный в отношениях Зеленского с Коломойским 4 августа, 14:31 По мнению Николая Давидюка, парадигма отношений Игоря Коломойского с Владимиром Зеленским изменилась на противоположную (Фото:NV, Офис президента)

Политолог Николай Давидюк в интервью Radio NV рассказал, кто главный в отношениях президента Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского.

«Играют в такую взаимовыгодную дружбу. Но понятно, что Зеленский в этих отношениях сейчас старший. Ровно настолько старший, насколько Коломойский был старшим, когда Зеленский работал на Плюсах. Парадигма отношений сохраняется в соотношении ровно наоборот», — сказал Давидюк в эфире Radio NV.

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Политолог отметил, что «Зеленский точно не забыл все те вещи, которые с ним делал Коломойский» и сейчас их отыгрывает «с определенным уважением, с благодарностью за прошлое, но и с памятью о плохих моментах тоже».

В июле 2022 года появились сообщения о том, что Зеленский якобы лишил Коломойского украинского гражданства.

В октябре 2022 года Коломойский назвал эту информацию «ерундой». В том же месяце нардеп Ярослав Юрчишин заявил, что в Офисе президента косвенно подтвердили подлинность указа Зеленского о лишении Коломойского гражданства.

1 декабря 2022 года издание Forbes Украина сообщило, что Коломойский перестал быть долларовым миллиардером. После потери им Укрнафты и Укртатнафты издание оценило его состояние в $850 млн.

Перед полномасштабным вторжением России они оценивались в $1,9 млрд.

Укрнафта, Укртатнафта и ряд других предприятий перешли в собственность государства 7 ноября 2022 года. Основой решения о национализации компаний стал закон и приказ Зеленского.

1 февраля 2023 года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского по делу о махинациях в Укртатнафте и Укрнафте.