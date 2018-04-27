Кто будет президентом? Три версии расстановки сил на будущих выборах

На предстоящих выборах ни один из кандидатов не имеет явного преимущества

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. С приближением голосования рейтинги кандидатов, ни один из которых не является явным фаворитом, меняются все более динамично.

НВ рассказывает о расстановке сил, согласно трем опросам, проведенным в 2018 году.

КМИС: Тимошенко на первом месте, а Порошенко лишь на четвертом

Опрос Киевского международного института социологии, который проводился с 5 по 21 февраля показал, что лидером в президентском рейтинге остается Юлия Тимошенко. Если бы президентские выборы состоялись в конце февраля, за нее проголосовали бы 9,8% всех граждан Украины старше 18 лет.

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kiis.com.ua

На втором месте в опросе КМИС оказался лидер Радикальной партии Олег Ляшко с 6,2%.

На третьем - лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко - за него в конце февраля готовы были проголосовать 5% украинцев.

Действующий президент Петр Порошенко оказался лишь на четвертой строке рейтинга с 3,9% потенциальных голосов избирателей.

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При этом более трети респондентов КМИС - 38,3% - не определились за кого голосовать, 15,2% заявили, что не придут на выборы, а 5,5% вычеркнули бы всех кандидатов и испортили бюллетень.

SOCIS: Лидирует Тимошенко, Порошенко отстает на 1%

Опрос Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS был проведен с 19 по 25 апреля. Первое место среди кандидатов в президенты также занимает Юлия Тимошенко - у нее 8,9% потенциальных голосов.

socis.kiev.ua

Президент Петр Порошенко отстает от нее лишь на 1% - уровень его поддержки 7,9%.

На третьем месте, почти с таким же результатом Анатолий Гриценко - 7,7%.

А на четвертом - лидер Океана Эльзы Святослав Вакарчук, который продолжает фигурировать в президентских рейтингах, хотя еще в декабре 2017 года заявил, что в президентских выборах участвовать не собирается.

20,1% опрошенных SOCIS людей не определились, за кого будут голосовать, а 14,4% заявили, что не принимали бы участия в выборах.

Рейтинг: на первом месте Тимошенко, ее главный конкурент - Гриценко

Согласно опросу социологической группы Рейтинг с 10 по 22 апреля, лидером президентского рейтинга также является Тимошенко с 8,8% опрошенных, которые готовы ее поддержать.

На втором месте после Тимошенко - Анатолий Гриценко, которого готовы поддержать 6,6% опрошенных.

Третье место разделили Юрий Бойко и Святослав Вакарчук, каждого из которых готовы поддержать по 6% опрошенных.

На четвертом месте - Владимир Зеленский - 5,8%.

А действующий президент Петр Порошенко делит пятое место с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко - каждого готовы поддержать по 5,5% опрошенных.

19,3% опрошенных не определились, за кого будут голосовать, а 16,9% не стали бы принимать участие в выборах.

Заместитель директора социологической группы Рейтинг Любомир Мысов, комментируя в эфире Радио НВ результаты этого опроса, заявил, что рейтинг власти пошатнул ряд коррупционных скандалов, произошедших с начала этого года. В частности, расследование о дорогостоящем отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах, из-за которого президент Украины понес серьезные рейтинговые потери.

Мысов также добавил, что цифры, представленные в исследовании, не являются исчерпывающим прогнозом, и пока что рано говорить о том, кто из кандидатов точно попадет во второй тур во время президентских выборов, однако шансы на это имеет каждый из них до седьмой строчки президентского рейтинга.

Власть традиционно имеет низкий рейтинг, поскольку к ней общество имеет завышенные ожидания, прокомментировал Радио НВ эти данные политтехнолог Виктор Уколов. А вот показатель, который имеют оппозиционные силы, в том числе лидер рейтинга - Юлия Тимошенко, свидетельствуют о неготовности людей отдавать за них свои голоса, добавил он.

Напомним, 13 апреля лидер президентского рейтинга Юлия Тимошенко подтвердила в эфире Радио НВ, что будет принимать участие в борьбе за должность главы государства.