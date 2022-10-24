Глава украинской разведки рассказал о потенциальных преемниках Путина

24 октября, 10:07
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Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов поразмышлял о потенциальных преемниках кремлевского диктатора Владимира Путина.

В интервью Украинской правде он заявил, что преемником Путина видит себя первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко — человек, который помогает диктатору осуществлять аннексию украинских территорий.

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Глава украинской разведки сказал, что Кириенко «видит как раз себя преемником при таком более или менее мирном трансфере власти».

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Кроме того, по словам Буданова, у замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева нет шансов, чтобы возглавить Россию после Путина, а министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева прежде всего хочет видеть российским президентом его отец — секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Есть ли у Патрушева шансы? Гипотетически есть. Но он там не один», — отметил Буданов.

https://www.youtube.com/watch?v=_y6Jy93lyv4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Владимир Путин Разведка Дмитрий Медведев Сергей Кириенко Кирилл Буданов Война России против Украины

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