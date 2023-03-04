Инстаграм-блогерша похвасталась, что получила награду от ГУР: в сети разгорелся скандал
В Офисе президента провели встречу с украинскими инстаграм-блогерами (Фото:eeeeliseevna / Instagram)
В Офисе президента Украины провели встречу с украинскими инстаграм-блоггерами. Среди приглашенных в ОП оказалась блогерша Ксюша Манекен, которая ранее неоднозначно высказывалась относительно российской оккупации Крыма, а недавно получила награду от ГУР МО «за содействие военной разведке Украины». Это вызвало волну критику в сети.
Рассказываем, что известно о скандальной встрече с блоггерами в Офисе президента и награде инстаграм-инфлюэнсерше от военной разведки.
3 марта несколько известных украинских инстаграм-блоггеров поделились на своих страницах фото со встречи с советником главы ОП Михаилом Подоляком. Блоггеры рассказали, что обсуждали с Подоляком «вопросы информационной войны и мотивации населения».
В частности в Офисе президента Украины побывали экс-участник Холостяка Никита Добрынин, блоггеры Саша Бо, Алексей Друк (Лесык), Евгений Таллер, Анна Притула, Настя Елисеева, Александр Залиско. Последний, к слову, полтора года назад попал в скандал из-за так называемой «голодной тусы» — громкой вечеринки, устроенной в День памяти жертв Голодоморов.
Но больше всего критики вызвало присутствие блоггерши Ксюши Манекен (Оксаны Волощук). После встречи в ОП она похвасталась, что получила от Главного управления разведки Минобороны награду «за содействие военной разведке Украины ІІ степени».
Блогерша выложила в сториз фото награды с подписью главы ГУР МО Кирилла Буданова. Согласно документу, награду ей присвоили еще 13 октября 2022 года.
Блогер Евгений Таллер, также присутствовавший на встрече в ОП, в своих стороз заверил, что «вчера никому из блоггеров никакие награды не вручали».
Волощук говорит, что подробности «как так получилось» и за что она получила награду, сможет рассказать только после окончания войны.
Она подчеркнула, что показывает в соцсетях «только 5% своей реальной жизни» и что Инстаграм не отражает, кем она есть и что делает.
«Не важно, что о тебе говорят другие, не важно одетая ты на фото или полуобнаженная, не важно даже на каком языке ты говоришь. Важно быть личностью, учиться на собственном опыте, развиваться, быть верным себе и делать то, что ты любишь», — написала блогерша на русском языке.
Орден для блоггерши подвергли критике военные и журналисты.
Полковник ВСУ Анатолий Штефан возмутился, что многие блоггеры-миллионники восемь лет до начала полномасштабного вторжения отграничивались от войны и выступали с позиции "мизамир" и "это все политика". Теперь же, жалуется Штефан, многие блоггеры стали пиариться на теме войны, потому что она стала актуальной.
"Через год я вижу, как часть "патриотов" (не все) собрались в одном месте и получили награды за свою деятельность. Инста рулит. Видимо под прикрытием работали... Противно и стыдно", - возмутился Штефан.
Украинский писатель и журналист Остап Дроздов также подверг критике власть за встречу и награды для блоггеров.
"Офис президента решил заручиться сосанием и облизыванием в тиктоке и инстаграме усилиями ботоксных курв, лярв и других гламурных «инфлюенсеров». Чем больше чупа-чупс можешь эротично запихнуть себе в оральный аппарат – тем больше грамот от украинской разведки получишь. Чем больше ботокса накачала в грудь, морду и ягодицы – тем больше заслуги перед Родиной. Чем больше долларов заработала на эскорте – тем выше орден вручат. Чем зрелищнее умеешь публиковать сториз о звездной роскоши, поедании кальмаров, путешествиях по коралловым островам где-то на экваторе – тем глубже благодарность офиса президента за весомый вклад в победу", - пишет Дроздов в Facebook.
"Не знаю, не знаю… Раньше проституткам просто платили. Теперь, очевидно, времена изменились. Война, так сказать, предусматривает ордена. Неустанно зарождается чувство бесполезности всего, что пережила страна за последний год", - добавил он.
Что говорят в ГУР?
В ГУР подтвердили 24 каналу, что Волощук действительно получила "поощрительную награду".
В ведомстве объясняют, что задачи от ГУР выполняют многие публичные и непубличные люди, которые не афишируют свою "стратегически важную деятельность".
«Военная разведка — особенная в воюющей стране - это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность», — прокомментировали в ГУР.
Там также добавили, что ввиду особенностей определенных задач, для их выполнения структура может привлекать людей разных профессий и социального статуса.
«К счастью, разные представители нашего общества готовы помогать Украине победить разными способами. Как показывает нынешняя война, наша разведка работает эффективно, но в то же время не может публиковать все методы достижения этой эффективной работы», — добавили в ведомстве.
Кто такая Ксюша Манекен
Ксюша Манекен (Оксана Волощук) — инфлюэнсер и модель, имеет более 414 тысяч подписчиков в Instagram. В интервью Рамине Эсхакзай в 2020 году она признавалась, что с 19 до 22 лет занималась эскортом.
В своем инстаграме блоггер в основном рассказывает о своей жизни и модельной работе и часто делится откровенными снимками. Она неоднократно отмечала в своем блоге о том, что нет разницы на каком языке ты говоришь и в очередной раз подчеркнула это и в сториз со встречи с Подоляком.
«Приятно, когда в тебе видят личность, с тобой знакомятся, говорят, что-то обсуждают ( на любом языке!)», — написала она.
Вместе с тем девушка выступала с осуждением российской агрессии - среди доступных на данный момент постов на ее странице есть один о российском ракетном ударе по ТЦ в ее родном Кременчуге.
Впрочем, в сети всплыли скриншоты более старых стороз Манекен, в которых она заявляла, что «не важно, чей Крым», и главное, что там «все мирно». Она писала, что полуостров «очень преобразился» во время оккупации, поэтому, по ее мнению, «во всем есть плюсы и минусы».
Это вызвало новую волну критики в адрес блоггера на фоне того, что с таким бэкграундом она получила награду от ГУР.
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Манекен вскоре отреагировала на хейт. Сначала она написала, что "понимает боль своих подписчиков".
«Комик стал президентом, „эскортница“ получила орден, а вы такие правильные не получили ни**я», — написала Ксюша Манекен, но вскоре удалила эту сториз.
Блоггерша возмутилась, что кто-то считает, что подобные награды «дают просто так» и призвала «не искать зраду».
По поводу Крыма блоггерша попыталась оправдаться, что это посты еще за 2015-2016 годы. Хотя Крым на тот момент уже был год как оккупированный РФ, блоггерша говорит, что «тогда, как и многие, не понимала, что происходит на самом деле и считала, что главное, чтобы все были живы-здоровы».
«С тех пор многое изменилось. Но кому это интересно. Люди заняты тем, что бросают в меня камни, словно сами без греха. Зато о войне и проблемах все забыли на время», — возмутилась Манекен.
«Крым наш», — подытожила блогерша свою позицию, использовав лозунг российской пропаганды.
Но оправдания Манекен убедили не всех. После скандала блоггершу внесли в базу Миротворца за «участие в попытках легализации оккупации АР Крым, отрицание российской агрессии», а также «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и манипуляции общественно значимой информацией».