Подоляк объяснил цель встречи с инстаграм-блогерами и прокомментировал орден Ксюши Манекен 4 марта, 21:37 Подоляк встретился с рядом украинских инстаграм-блоггеров в Офисе президента (Фото:eeeeliseevna / Instagram)

Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил цель своей встречи в Офисе президента с рядом украинских инстаграм-блоггеров и прокомментировал получение одной из блоггерш ордена от украинской разведки.



Подоляк в своем разъяснительном посте в телеграм подчеркнул, что война России против Украины имеет и информационную составляющую. Он также подчеркнул, что инфлюэнсеры оказывают влияние на многомиллионную аудиторию.

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«Поэтому мы должны привлекать все инструменты для противодействия российскому влиянию в Украине и мире… На мой взгляд, сообщество блоггеров должно быть на одной волне — прогосударственной и проукраинской», — отмечает он.

Как объяснил советник главы ОП, цель встречи с блоггерами заключалась в том, чтобы наладить с ними коммуникацию, рассказать об информационной гигиене в период войны и обсудить, как они могут быть полезны для борьбы с гибридными угрозами РФ.

По словам Подоляка, «не все одинаково понимают природу войны и тех событий, которые происходят и потому имеют право на вопросы».

Он добавил, что планирует и проводит множество непубличных встреч с разными представителями влияния в украинских соцсетях.

«Не нужно конспирологии там, где ее нет. Подобные встречи не элитарные или для празднования каких-то достижений … Наша задача — вести разъяснительную работу, привлекая все возможные инструменты», — пояснил он.

Подоляк также прокомментировал информацию о том, что одна из присутствовавших на встрече блоггерш — Ксюша Манекен (Оксана Волощук) — получила отличие от ГУР МО «за содействие военной разведке Украины».

Он подчеркнул, что Офис президента не давал никаких наград присутствующим блоггерам.

«Это совершенно невозможно. За награждение военных и волонтеров отвечают разные ведомства. Поэтому поставьте на этом огромную точку», — подчеркнул Подоляк.

Ранее сеть возмутило то, что инстаграм-блогерша Ксюша Манекен (Оксана Волощук), ранее неоднозначно высказывавшаяся о российской оккупации Крыма, получила награду от ГУР МО «за содействие военной разведке Украины».

Манекен похвасталась орденом от ГУР после встречи с Михаилом Подоляком в Офисе президента 3 марта. На самой награде отмечено, что ее присвоили еще 13 октября 2022 года.

Блогерша говорит, что подробности, «как так получилось» и за что она получила награду, сможет рассказать только после окончания войны.

В ГУР подтвердили в комментарии 24 каналу, что Оксана Волощук действительно получила «поощрительную награду» за «отлично выполненные поставленные перед ней задачи», но отметили, что не могут раскрыть больше подробностей.

Украинцев возмутило в частности то, что ныне награжденная блоггерша, ранее в своем блоге в инстаграм заявляла, что «не важно, чей Крым», и главное, что там " все мирно". Она писала, что остров «очень преобразился» во время оккупации, поэтому, по ее мнению, «во всем есть плюсы и минусы». Некоторые отмечали и то, что женщина ранее говорила, что работала в эскорте, а также регулярно делится откровенными снимками.

Манекен в ответ на хейт возмутилась, что кто-то считает подобные награды «дают просто так», и призвала «не искать зраду».

Что касается Крыма, блогерша объяснила, что это посты еще за 2015—2016 годы. Хотя Крым на тот момент уже был год как оккупированный РФ, блоггерша говорит, что «тогда, как и многие, не понимала, что происходит на самом деле, и считала, что главное, чтобы все были живы-здоровы».

Она также выпустила видео с объяснением, почему имела тогда такую позицию по Крыму. По ее словам, «в 2015 году, когда президентом был Порошенко, таким количеством информации как сейчас, никто не обладал, и она не понимала, что происходит на самом деле».

В конце видео Манекен заявила, что теперь она знает, что «Крым наш».

На фоне скандала блоггершу внесли в базу Миротворца за «участие в попытках легализации оккупации АР Крым, отрицание российской агрессии», а также «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и манипуляции общественно значимой информацией».

