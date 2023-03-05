Привлекают к задачам разных людей. В ГУР прокомментировали награду блогеру Ксюше Манекен
Оксана Волощук (Ксюша Манекен) (Фото:Ксюша Манекен / Instagram)
Главное управление разведки Минобороны Украины прокомментировало вручение награды блогеру Оксане Волощук (Ксюша Манекен), заявив, что привлекет к задачам людей разных профессий и статусов.
Соответствующий комментарий был предоставлен Украинской правде.
В ГУР отметили, что их задачи выполняют многие публичные и непубличные люди, которые не афишируют свою деятельность.
«Военная разведка, особенно в воюющей стране, — это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность», — сообщили в разведке.
Также в ведомстве сказали, что разные представители общества готовы помогать Украине. Однако неправильно публиковать все инструменты достижения поставленных задач по крайней мере до победы.
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Ранее сеть возмутило то, что инстаграмма-блогер Ксюша Манекен, которая заявляла, что «не важно, чей Крым», получила отличие от ГУР МО «за содействие военной разведке Украины».
Манекен похвасталась наградой после встречи с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком 3 марта. На самой награде отмечено, что ее присвоили еще 13 октября 2022 года.
Блогер сказала, что подробности, «как так получилось» и за что она получила награду, она сможет рассказать только после завершения войны.
Впоследствии Михаил Подоляк объяснил цель своей встречи с блогерами, отметив, что война России против Украины имеет и информационную составляющую, а инфлюэнсеры оказывают влияние на многомиллионную аудиторию.