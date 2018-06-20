КСУ признал конституционной президентскую версию законопроекта об отмене неприкосновенности

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект президента Петра Порошенко об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

Законопроект Порошенко предлагает внести изменения в статью 80 Конституции Украины и изложить ее в следующей редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Президент предлагает, чтобы эти изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, 17 октября 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатского иммунитета, в котором говорится об отмене неприкосновенности для нардепов уже следующего созыва.

Кроме того, в парламент также был внесен проект закона №6773, который позволяет ограничить депутатскую неприкосновенность уже сейчас.

В 2015 году КСУ уже одобрял решение об отмене депутатского иммунитета. Тогда суд признал, что законопроект соответствует Конституции, однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.