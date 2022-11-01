КСУ признал конституционным закон об отмене депутатской неприкосновенности 1 ноября, 22:03 Текст решения и его резюме будут опубликованы на официальном сайте КСУ в среду, 2 ноября. (Фото:КСУ/Facebook)

Конституционный суд Украины во вторник, 1 ноября, признал конституционным закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

«Придя к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу Закона не была нарушена, КСУ признал оспариваемый Закон соответствующим Конституции Украины», — говорится в сообщении.

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Текст решения и его резюме будут опубликованы на официальном сайте КСУ в среду, 2 ноября.

Ранее, 50 депутатов внесли в Конституционный Суд представление об обжаловании принятого Верховной Радой закона об отмене депутатской неприкосновенности № 2237, который вступил в силу 1 января 2020 года.

Закон был принят депутатами и подписан президентом Владимиром Зеленским в сентябре 2019 года.

Он внес изменения в статью 80 Конституции Украины. Теперь в ней нет положения, которое гарантировало бы народным избранникам депутатскую неприкосновенность. Для задержания, ареста депутата или привлечения его к уголовной ответственности, согласно закону, не требуется специальное разрешение (постановление) Верховной Рады, как это было до сих пор.