КСУ отменил закон О всеукраинском референдуме, признав его неконституционным

Закон О всеукраинском референдуме был принят Верховной Радой 6 ноября 2012 года

В четверг, 26 апреля, Конституционный Суд Украины принял решение об отмене закона О всеукраинском референдуме, принятого в 2012 году во время президентства Виктора Януковича.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

"Этим решением Конституционный Суд Украины признал Закон неконституционным как из-за нарушения процедуры его рассмотрения и принятия, так и с точки зрения его содержания. На основании установленной нелегитимности цели закона и несоответствия его положений требованиям Конституции Украины, КСУ пришел к выводу, что закон полностью противоречит Основному Закону государства", - говорится в сообщении.

Отметим, что скандальный закон предусматривал рассмотрение на референдуме ряда вопросов, которые не соответствуют требованиям Конституции Украины, а также делают организационно невозможным осуществление народовластия.

Согласно данному документу, который был признан манипулятивным, на всеукраинском референдуме можно было принять практически любой нужный власти закон, вплоть до внесения изменений в Конституцию страны или признания ее недействительной.

Напомним, 6 ноября 2012 года Верховная Рада Украины за 10 минут приняла законопроект о всеукраинском референдуме (регистр. № 6278 от 29.04.2010, внесенный народным депутатом Дмитрием Шпеновым).

При этом ко второму чтению в парламент было подано около тысячи поправок к нему.

В свою очередь Венецианская комиссия в заключении от 14-15 июня 2013 заявила о ряде серьезных проблем в принятом законе О всеукраинском референдуме.