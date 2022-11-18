КСУ отклонил представление 50 экс-регионалов о неконституционности электронных деклараций 18 ноября, 16:26 КСУ (Фото:Верховная Рада / Facebook)

Конституционный суд отклонил представление 48 бывших народных депутатов о неконституционности электронных деклараций. На это обратил внимание нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин.

У себя в Telegram-канале Юрчишин написал, что в декабре 2015 года бывшие «регионалы» и тогдашние нардепы от Оппоблока, среди которых Евгений Мураев, коллаборант Евгений Балицкий, Михаил Добкин и другие «засомневались в конституционности размещения деклараций в публичном доступе, а также в ответственности за предоставление недостоверной информации».



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В постановлении на сайте КСУ от 10 ноября отмечается, что авторы представления не аргументировали, в чем именно, по их мнению, заключается неконституционность перечисленных ими положений закона. Также отмечается, что, пока КСУ рассматривал дело, в закон неоднократно вносились изменения, и предмет обжалования в результате значительно изменился.

КСУ также упомянул свое скандальное решение от 27 октября 2020 года, которым признал неконституционным ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию.

Александр Тупицкий, который возглавлял КСУ во время принятия этого решения, сейчас находится в Австрии и объявлен в розыск.