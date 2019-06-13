КС Украины не примет решение по роспуску Рады до 20 июня — СМИ
Конституционный суд Украины не примет решение по конституционности роспуска Рады до 20 июня, сообщают Українські Новини со ссылкой на источники.
По словам источника, проекта решения по делу о конституционности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады пока еще нет.
«Проекта решения пока нет… решение КС точно не будет принято до 20 июня, а скорее после», — уточнил источник.
Других деталей источник сообщил.
11 июня Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о соответствии указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов Конституции Украины.
20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.
24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным.