КС Украины не примет решение по роспуску Рады до 20 июня — СМИ Сегодня, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS Владимир Зеленский Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Конституционный суд Украины не примет решение по конституционности роспуска Рады до 20 июня, сообщают Українські Новини со ссылкой на источники.

По словам источника, проекта решения по делу о конституционности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады пока еще нет.

«Проекта решения пока нет… решение КС точно не будет принято до 20 июня, а скорее после», — уточнил источник.

Других деталей источник сообщил.

11 июня Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о соответствии указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов Конституции Украины.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным.