КС рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады — онлайн
Во вторник, 11 июня, Конституционный Суд Украины рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента на предмет его соответствия Конституции.
Дело будет слушать Большая палата КС в форме устного производства — она признала конституционное производство этого дела неотложным. Заседание назначено на 10:00.
Ранее в КС обратились 62 народных депутата (Народный фронт) с конституционным представлением относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады.
В день инаугурации Зеленский досрочно прекратил полномочия парламента и одним из первых своих указов назначил внеочередные выборы в Раду Украины на 21 июля 2019 года.
10 июня Зеленский заявил, что будет присутствовать на заседании.
НВ следит за ходом рассмотрения производства.
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