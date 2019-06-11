КС рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады — онлайн Сегодня, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба КС КС признал производство неотложным Пресс-служба КС

Во вторник, 11 июня, Конституционный Суд Украины рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента на предмет его соответствия Конституции.

Дело будет слушать Большая палата КС в форме устного производства — она признала конституционное производство этого дела неотложным. Заседание назначено на 10:00.



Ранее в КС обратились 62 народных депутата (Народный фронт) с конституционным представлением относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады.

В день инаугурации Зеленский досрочно прекратил полномочия парламента и одним из первых своих указов назначил внеочередные выборы в Раду Украины на 21 июля 2019 года.

10 июня Зеленский заявил, что будет присутствовать на заседании.

НВ следит за ходом рассмотрения производства.

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