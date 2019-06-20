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Конституционный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады — официально

Сегодня, 19:25
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Конституционный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады — официально - фото

КСУ

Конституционный суд Украины обнародовал решение относительно указа президента Украины о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и назначении внеочередных выборов.

«Этим решением Конституционный суд признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) указ президента Украины О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов», — говорится в сообщении.

В Конституционном суде отметили, что между президентом Владимиром Зеленским и Верховной Радой возник «конституционный конфликт» вокруг роспуска парламента. У этого конфликта, по мнению Конституционного суда, нет правового решения.

Поэтому суд постановил, что решение конфликта народом Украины «путем проведения внеочередных выборов соответствует требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины».

В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного суда.

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, комментируя решение, отметил, что Конституционный суд продемонстрировал независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции и идеи верховенства права.

«При подготовке указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины юридическая правота всех положений была выверена максимально тщательно и сомнений относительно неконституционности указа в целом или отдельных его положений у нас не было. И Конституционный суд своим решением лишь подтвердил обоснованность нашей юридической позиции», — заявил он.

Таким образом внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

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Напомним, что 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным.

11 июня Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о соответствии указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов Конституции Украины.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Роспуск парламента Владимир Зеленский Конституционный суд Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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