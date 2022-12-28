Зеленский — о Крымском мосту: Все чаще работает на выезд, если вообще работает

28 декабря, 19:39
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде в среду, 28 декабря, напомнил о победах защитников Украины и отметил, что незаконно построенный оккупантами Крымский мост «все чаще работает на выезд».

Глава государства подчеркнул, что украинские бойцы выгнали российских оккупантов из-под Киева, и это стало «первым переломным моментом» в полномасштабной войне. А после того, как они освободили остров Змеиный, «каждый оккупант знает, какой единственный ответ услышит от украинцев на любые свои притязания».

Видео дня

Читайте также:

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента) «Благодаря украинцам мир вспоминает, каково это — быть победителями». Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием — текст и видео

«В Черном море стало несколько меньше флагманов, а один печально известный мост все чаще работает на выезд, а не на въезд. Если работает. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинским», — сказал Зеленский.

Президент Украины 28 декабря выступил с ежегодным посланием в Верховной Раде. Во время обращения, которое длилось почти час, он вспомнил события развязанной Россией полномасштабной войны, то, как украинцы своей стойкостью объединили мир, и назвал три пункта, которых должно придерживаться общество, чтобы двигаться в направлении победы и дальше.

https://www.youtube.com/embed/OSTr5FbNuKA

8 октября на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывали подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.

Читайте также:
Андрей Клименко
Андрей Клименко
Это очень важный момент. Что происходит вокруг Крыма

В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.

Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями.

Читайте также:
Не только перережут «коридор» в Крым. Выход ВСУ на побережье Азовского моря решит две задачи — Попович

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «не заказывала» взрыв на Крымском мосту.

https://www.youtube.com/embed/odB5anOgaRM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Верховная Рада Керченский мост Владимир Зеленский Крымский мост Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X