Зеленский — о Крымском мосту: Все чаще работает на выезд, если вообще работает 28 декабря, 19:39 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде в среду, 28 декабря, напомнил о победах защитников Украины и отметил, что незаконно построенный оккупантами Крымский мост «все чаще работает на выезд».

Глава государства подчеркнул, что украинские бойцы выгнали российских оккупантов из-под Киева, и это стало «первым переломным моментом» в полномасштабной войне. А после того, как они освободили остров Змеиный, «каждый оккупант знает, какой единственный ответ услышит от украинцев на любые свои притязания».



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«В Черном море стало несколько меньше флагманов, а один печально известный мост все чаще работает на выезд, а не на въезд. Если работает. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинским», — сказал Зеленский.



Президент Украины 28 декабря выступил с ежегодным посланием в Верховной Раде. Во время обращения, которое длилось почти час, он вспомнил события развязанной Россией полномасштабной войны, то, как украинцы своей стойкостью объединили мир, и назвал три пункта, которых должно придерживаться общество, чтобы двигаться в направлении победы и дальше.

8 октября на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывали подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.



В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.



Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «не заказывала» взрыв на Крымском мосту.

