Ситуация с каждым часом все хуже. На въезде и выезде из оккупированного Крыма растут пробки после подрыва моста 18 июля, 13:05 В результате подрыва Крымского моста значительной поврежден один из пролетов (Фото:rimea24tv/Handout via Reuters)

После подрыва Крымского моста с каждым часом растут пробки на въезд и выезд из оккупированного Крыма.

Как сообщает Telegram-канал Крымский мост: оперативная информация, по состоянию на 12:00 18 июля в очереди со стороны Тамани находится 700 транспортных средств. Время ожидания в пробке составляет около двух часов.

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В очереди со стороны оккупированной Керчи находится 400 транспортных средств — время ожидания более часа.

Примечательно, что еще час назад машин в пробке было значительно меньше — 400 со стороны Тамани и 320 со стороны Керчи.

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины. Там якобы организовали реверсивное движение.

Инфографика: NV

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».