Самое слабое место. Почему для ВСУ так важны любые повреждения любимого моста Путина — интервью NV

17 июля, 21:28
NV Премиум
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Вид Крымского моста после ночных взрывов (Фото:DR)

Вид Крымского моста после ночных взрывов (Фото:DR)

Подрыв Крымского моста — это удар по логистике врага. Но для того, чтобы принудить россиян к очередному «жесту доброй воли», все равно нужно прорвать их оборону, уверяет военный эксперт Александр Коваленко.

«Если подтвердится, что это вторая украинская атака на Крымский мост, открытый с большой помпой президентом России Владимиром Путиным в 2018 году, то это нанесет еще один унизительный удар по престижу Кремля», — написала сегодня Financial Times относительно ночного подрыва моста, произошедшего 7 июля, в результате которого был существенно поврежден один из его пролетов.

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Это был уже второй мощный взрыв, постигший любимую «игрушку» Путина с начала полномасштабного вторжения: впервые мост был поврежден в октябре прошлого года, — тогда там взорвался грузовик.

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Крымский мост — важнейшее связующее звено между РФ и оккупированными украинскими территориями и он используется для транспортировки войск, танков и других военных грузов россиян. Единственный другой маршрут поставки — через так называемый «сухопутный коридор», который Москва создала, оккупировав части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Но этот путь находится под частыми обстрелами дальнобойного оружия ВСУ.

Как осенью прошлого года, так и сейчас россияне обвиняют во взрывах украинские спецслужбы. При этом официально Киев ничего не признал.

Все детали по организации «хлопка» на Крымском мосту СБУ обязательно раскроет после победы Украины, пообещал представитель Службы Артем Дехтяренко. В то же время источники NV сообщили, что это была атака морских дронов, которую провели вместе СБУ и ВМС.

Крымский мост. Дроны с сотнями кг взрывчатки – Андрей Рыженко

https://www.youtube.com/watch?v=FVUaWZwf6HE
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Теги:   Российская агрессия Дроны Крымский мост хлопок Война России против Украины

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