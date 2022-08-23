«Подлежит уничтожению». Данилов рассказал, как Путин может сохранить Крымский мост 23 августа, 16:18 По Крымскому мосту страна-агрессор РФ перебрасывает подкрепление для российских войск (Фото:Igor Sushko/Twitter)

Российский диктатор Владимир Путин может сохранить Крымский мост, если выведет войска РФ по этому мосту из временно оккупированного Крыма, сообщил советник СНБО Алексей Данилов.

В интервью Wyborcza он напомнил, что по этому мосту страна-агрессор РФ перебрасывает подкрепление для российских войск на украинский полуостров, поэтому мост «подлежит уничтожению».

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«Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма через этот мост. Им просто нужно оттуда уйти, иначе мы их отправим вон», — подчеркнул Данилов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявлял, что Крымский мост должен быть уничтожен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ говорил, что Россия очень тщательно охраняет Крымский мост.

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