«В ближайшее время ничего не угрожает». Арестович рассказал, как Россия защищает Крымский мост от возможных ударов 24 апреля, 08:11 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:Cкриншот видео ОПУ)

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на данный момент Крымскому мосту ничего не угрожает — Россия защищает его от возможных ракетно-бомбовых ударов.

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Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину в субботу, 23 апреля.

По словам Арестовича, Крымский мост строился по всем правилам боевой устойчивости — это огромное инженерное сооружение, в котором предусмотрены все средства и способы, чтобы удержать его в безопасности или быстро возобновить работу.

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Мост прикрывают по меньшей мере две зенитно-ракетные бригады, несколько кораблей флота и постоянный наряд сил в воздухе, который следит, чтобы туда ничего «не прилетело», рассказал советник главы ОП.

«Из средств, которые могли бы у нас достать: либо авиация — она не пройдет, либо Точки-У — они не долетят, потому что дистанция не позволяет туда долететь. Потому что Крымский мост значительно дальше, чем 100 км, на которые летает Точка. 110-ти. То есть российские войска продвинулись дальше. То есть Крымскому мосту, увы, в ближайшее время ничего не угрожает», — сказал Арестович.

В эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что при первом случае Украина ударит по Крымскому мосту. Его слова вызвали настоящую истерику в РФ: в своих комментариях чиновники страны-агрессора перешли на оскорбления и хамство. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что подобное заявление — это якобы «анонсирование возможного теракта».



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