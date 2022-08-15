Зеленский создал совет по деоккупации Крыма

15 августа, 19:03
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 15 августа, создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

Указ опубликован на сайте главы государства. Главой совета является президент, секретарем — постпред президента в АР Крым. Туда должны войти секретарь СНБО, профильные заместители главы Офиса президента, члены Кабинета министров и — по желанию — главы соответствующих комитетов Верховной Рады, руководители парламентских делегаций в ПАСЕ, ПА ОБСЕ и ПА НАТО, глава Меджлиса Крымскотатарского народа и так далее.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак должен в течение месяца предложить кандидатуры людей, которые войдут в совет.

В Офисе президента также назвали основные задачи совета:

  • предложения по приоритетам работы в вопросах деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины с учетом Стратегии деоккупации Крыма от 24 марта 2021 года;
  • участие в разработке позиции Украины по ключевым направлениям работы Крымской платформы;
  • предложения по совершенствованию законодательства в вопросах деоккупации и реинтеграции АР Крым и Севастополя.

23 августа в онлайн-формате пройдет второй саммит Крымской платформы.

Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 августа заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.

В Крыму началась война, сваливайте отсюда – Валерий Клочок

https://www.youtube.com/embed/w65m6uyVqCI
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Указ Владимир Зеленский Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Оккупированные территории Офис президента Украины Крымская платформа

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