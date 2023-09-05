Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма 5 сентября, 03:47 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:zelenskiy_official/Instagram)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым (АРК).

Об этом сообщает представительство президента Украины в АРК.



Зеленский подписал закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым".

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Соответствующий закон был принят Верховной Радой еще 23 августа — в день проведения третьего саммита Крымской платформы.

Отмечается, что законопроект был разработан Представительством совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

«После вступления закона в силу — на следующий день после его официального опубликования, будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного раздела Автономной Республики Крым», — говорится в публикации.

Как обяяснили в Представительстве, главной целью закона является подготовка основы для деоккупации временно подконтрольного российским захватчикам украинского полуострова, так как «военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин».

Закон также поручает Кабинету Министров в течение 1 месяца определить территории и административные центры территориальных общин в АР Крым.

Кроме того, правительство должно в течение 3 месяцев создать районные государственные администрации (РГА) новых районов, а также внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти Крыму после освобождения.

«Уверены, что этот шаг очень важен на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова», — подчеркнули в Представительстве.