Война не закончится без возвращения Крыма — Подоляк

27 марта, 15:41
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Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что война России против Украины не закончится без освобождения украинского Крыма. По его мнению, полуостров — это «кощеевая смерть» для российского диктатора Владимира Путина.

В интервью для УНИАН Подоляк сообщил, что «горячий весенний сезон» на оккупированном полуострове уже начался несколько месяцев назад. Советник напомнил, что глобальные политические элиты считают Крым неотъемлемой частью Украины, а любые военные операции Украины там абсолютно легитимны в рамках Международного уголовного права.

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«Уже очевидно, раз идет война такой интенсивности, Крым обязан вернуться в Украину», — подчеркнул он.

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Он добавил, что российские преступники, включая коллаборантов, которые воровали украинское имущество, выгоняли украинцев из домов должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности.

«Война не окончится без Крыма. Он есть, по сути, „кощеевой смертью“ для Путина. Это обнулит все, что касается так называемого „путинизма“ и окончательно десакрализует Путина на внутреннем рынке», — сказал Подоляк.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что деоккупация полуострова является ключом к прекращению войны.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Михаил Подоляк Война России против Украины

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