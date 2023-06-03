Крым: особое лето. Как реагируют оккупанты, а как крымчане на реальность освобождения полуострова и что их в итоге ждет — интервью с Ташевой 3 июня, 08:23 NV Премиум По словам представительницы президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, местные оккупационные власти Крыма не очень верят в успехи регулярной армии РФ и занимаются созданием собственных парамилитарных структур для самозащиты. (Фото:REUTERS/Stringer)

Тамила Ташева, представительница президента Украины в Крыму, рассказывает чем живет, чего боится и на что надеется полуостров, а также о планах власти в отношении него после деоккупации.

Дальнейшие военные действия Украины по деоккупации своих территорий ставят вопрос освобождения Крыма. Уже сегодня Украина постепенно наращивает оружие и силы, которые делают это освобождение возможным.

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Полуостров находится под оккупацией более девяти лет, за это время Россия пыталась существенно изменить демографический состав его населения, повлиять на формирование мировоззрения молодых крымчан-граждан Украины, а последний год превращает Крым в милитаризованную крепость.

О том, что происходит в Крыму накануне летней военной кампании и каким видит его будущее украинское государство, NV пообщался с Тамилой Ташевой, постоянной представительницей президента Украины в АР Крым.

— Крым де факто давно уже регион, где введено военное положение, полуостров уже в зоне досягаемости украинских дронов и ракет и частота взрывов там только растет. Как реагирует крымская оккупационная власть на приближение военных действий к Крыму?