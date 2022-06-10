«Большое количество жертв». В оккупированный Крым хлынул огромный поток погибших из 810-й бригады морской пехоты РФ — Наумлюк 10 июня, 19:18 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский военный корабль в оккупированном Севастополе (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

После начала российского вторжения на территорию Украины оккупированный Крым накрыл поток трупов, при этом в регионе активизировалось движение сопротивления войне, рассказал Радио НВ Антон Наумлюк, главный редактор издания Ґрати.

— Мы будем подробнее говорить о тех судебных делах, которые есть против разных людей, находящихся в Крыму, которые приобщались к антивоенным акциям. Мы имеем разную информацию, что якобы есть часть людей, которые в Крыму ждут прихода ВСУ, якобы выезжает часть прокуроров и ФСБшников, которым не очень нравится ход событий, ход войны. Как ты мог бы охарактеризовать, какие настроения в Крыму сейчас?

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— Это довольно сложно сказать, дать какие-то оценки для всего Крыма, потому что в Крыму довольно сильно разнится настроение разных групп населения. Там есть крымские татары, которые изначально политически не лояльные к России и пытались отстаивать как-то мирным путем свои свободы. Сейчас, конечно, они подвергаются еще большему давлению и репрессиям. Есть население, которое просто боится того, что военные действия распространятся на территорию Крыма, в независимости от того, к каким последствиям это приведет, просто боятся войны. В общем, это такое, наверное, более распространенное настроение. Напомню, что российская пропаганда, в том числе этот тезис, что Крым был захвачен без войны, без убийств, хотя это не так, она использовала его очень широко для того, чтобы попытаться распространить свое влияние и как-то повернуть к себе симпатии крымчан.

Что касается выезда силовиков, ФСБшников и правоохранителей в российские регионы, выезда из Крыма, я бы не сказал, что это какой-то масштабный или массовый процесс. Боюсь, что это скорее наше желание, чем реальность. Но какая-то часть населения действительно уехала, нельзя сказать, что никто не испугался. Довольно многие скорее всего понимают, что они там находятся (те, кто приехал из России) в нарушение украинского законодательства. И если ситуация повернется таким образом, что Крым будет наконец возвращен, то им в общем придется каким-то образом решать проблемы с имуществом, которое они купили, с образованием, в общем пытаться либо легитимизироваться, либо все равно уезжать. И какая-то часть в самом начале полномасштабного вторжения действительно уехала, мы это наблюдаем.

— Еще я видел на вашем сайте, это было в начале войны, говорилось о госпитале в Красноперекопске, который был переполнен ранеными. У нас есть информация о том, что много крымских госпиталей, там ранены российские военные. Известно ли тебе что-нибудь об этом?

— Вообще, как известно, и сейчас это уже не секрет, что для российских войск южное направление и наступление из Крыма было, по всей видимости, самым удачным. Но тем не менее огромное количество и жертв, и летальных жертв, и раненых поступало как раз в Крым. Мы буквально только сейчас начинаем как-то более или менее узнавать, но это огромный вал числа погибших российских военных из 810-й, например, бригады морской пехоты России, которая базируется в Севастополе. Вот они тоже участвовали, у нас были данные, мы получали сведения оттуда, совершенно проверенные, точные, что больше 70 человек из них отказались участвовать в военных действиях. Это было самое начало полномасштабного вторжения, то есть это еще до вала погибших, который потом начал поступать из Украины. Я думаю, что сейчас ситуация возможно еще более критическая для военных, которые не хотят участвовать в боевых действиях против Украины.

Поэтому действительно и госпитали были, и крымских врачей буквально из каждого крупного города командировали в эти военные госпитали, это все было не то чтобы засекречено, сложно что-то засекретить в условиях Крыма, полуострова, где все друг друга знают и слухи распространяются очень быстро. Но тем не менее старались, конечно, не афишировать, врачей направляли в эти госпитали. Для раненных использовали и школы, и детские сады на территории около административной границы с Херсонской областью. Сейчас это все как-то более или менее по сути выстроилось, российская армия как-то выстроила свою инфраструктуру, опять же проложила железную дорогу, довела ветку до Херсона, немного ситуация изменилась. А вот тогда, в начале вторжения, это все имело такой очень хаотичный характер.

— Давай тогда поговорим о тех случаях, которые мы имеем в Крыму. На вашем сайте я прочитал, что последний случай — это то, что по подозрению в поджоге администрации села Пушкино Советского района задержали 25-летнего Азиза Файзулаева. К вечеру того же дня появилось видео с его признанием, где он говорит, что сделал это, протестуя против войны. Что происходит с Азизом и насколько распространены такие случаи?

— Не сказать чтобы это какое-то прямо партизанское движение, организованное или хотя бы масштабное, нет. Но и количество людей и вообще наличие людей, которые готовы в том числе выступать против войны физически, не просто писать в Facebook какие-то посты… Вчера, например, мы даже не успели написать, одну из активисток в Симферополе оштрафовали на 30 тысяч рублей просто за то, что она в апреле написала «Нет войне» у себя на страничке ВКонтакте, и этого было достаточно. Вот таких очень много и это действительно такое довольно масштабное антивоенное движение, но мирного сопротивления. А есть и люди, они постоянно возникают новые, которые готовы выступать против войны, делать какие-то шаги более заметные, физические. Есть художник в Евпатории, который пытался поджечь здание администрации, записывал антивоенные ролики, вообще сделал это, антивоенные акции. И вот в Пушкино, и еще несколько человек, которых штрафовали за то, что они выходили митинговать, мы об этом тоже писали.

Возможно видели, есть еще совершенно дикая история о пенсионерке в Крыму, которую настолько шокировали события в Буче, настолько шокировали преступления, у нее там погибли однокурсники и друзья… Она пошла на могилу одного из погибших российских морских пехотинцев на кладбище возле Судака и вылила туда кровь, просто сделала какую-то такую акцию. Потом она говорила, конечно, что несколько погорячилась, но в целом это было такое антивоенное выступление. Сейчас она уже два месяца находится в СИЗО и скорее всего ее будут судить за осквернение могилы, Валерия Гольденберг. Таких людей довольно много, которые считают нужным каким-то образом что-то совершить, чтобы сказать, что они против войны, чтобы показать, что они неравнодушны.

— А что угрожает? И есть ли у них возможность получить какую-нибудь адвокатскую, юридическую помощь?

— По сути им грозит преследование по любой статье Уголовного кодекса, которую к ним захочет применить ФСБ или полиция. В случае с Гольденберг это было осквернение могилы по политическим причинам, по мотивам политической розни. Ее судили, дали несколько лет колонии-поселения, но защита будет пытаться обжаловать этот приговор. Мы с адвокатами говорили, они там видят перспективы. Всем остальным, например, тем, кто пытался поджечь или вынужден был признаться в том, что пытался поджечь, мы до сих пор не знаем, например, в Пушкине действительно задержанный имеет отношение к поджогу или нет. Мы видели только видео, которое записано без адвокатов, очевидно под давлением, человек сидит нервничает, рассказывает, как по бумажке читает, как он пытался поджечь администрацию.

Их будут судить, некоторым уже предъявили обвинение в теракте и рассматривают это как теракт. Других за дискредитацию российской армии, например, судят, административные суды проходят несколько человек только тех, кого мы знаем, были под арестом и отсидели административные аресты в изоляторах. Кого-то оштрафовали за то же самое. То есть совершенно разный набор статей, какой захочется, такая и применяется. Но статья административная и потом уже уголовная есть за дискредитацию российской армии, вот она применяется, наверное, чаще всего.

Защищаться от этого теоретически возможно, все защищаются, в Крыму сложилось прекрасное адвокатское сообщество, которое имеет опыт участия в политических судебных делах. Но мы же понимаем, что судебная система в Крыму — это просто продолжение репрессивного аппарата. Это не суд, который выясняет вину, степень вины, оправдывает или еще какие-то обстоятельства выясняет. Нет, это просто легализация давления, легализация репрессий. Просто приговор будет в качестве формального повода отправить человека за решетку.

— Еще я увидел, что 26 мая задержали крымского адвоката Эдема Семедляева. Его задержали сотрудники центра противодействия экстремизму российского МВД в центре Симферополя. Это произошло из-за того, что он что-то опубликовал в соцсетях, якобы что-нибудь перепостил. Известно ли, что с Эдемом Семедляевым? Ты только что говорил, что за публикации в соцсетях они выписывают штрафы. Чем отличается этот случай?

— Это вообще совсем-совсем дикая история, когда адвоката Эдема Семедляева задержали, судили по административной статье, тоже по дискредитации вооруженных сил. За пост, который не он писал, не он комментировал, не он размещал и не репостил, а просто человек его отметил в этом посте. Это один из российских диссидентов, который давно, уже много лет назад уехал из России и основал диссидентское движение за рубежом, и пишет довольно жесткие вещи, в этом посте во всяком случае говорилось о том, что национальности в России, которые притесняются и подвергаются давлению, должны создавать партизанские отряды и свергать режим Путина. Вот он там отметил крымского адвоката как одного из своих знакомых, а он всего отметил человек 100, и этот пост появился на странице адвоката. Этого было совершенно достаточно для того, чтобы Семедляева, который специализируется как раз на защите крымских татар, украинских активистов, то есть участвует в политических делах, чтобы привлечь его к ответственности и по сути попытаться оказать такое давление.

Но кроме него еще на следующий же день задержали, тоже потом судили и арестовали еще троих адвокатов из той же когорты крымских адвокатов, которые занимаются политическими делами. Это как раз к вопросу насчет того, можно ли защищаться. Наверное, в Крыму можно и нужно защищаться в суде, доказывать свою невиновность, демонстрировать ее открыто для того, чтобы это все было очевидно. Но даже сами защитники в Крыму подвергаются не меньшему давлению и не меньшим репрессиям в том числе за то, что они отстаивают в суде интересы своих подзащитных по политическим процессам, по этим же политическим обвинениям.

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