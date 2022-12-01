Россияне, которых незаконно переселили в Крым, должны вернуться туда, откуда приехали — Данилов

1 декабря, 17:44
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Граждане страны-агрессора России, которые незаконно переехали в оккупированный Крым, должны покинуть полуостров.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов во время Киевского безопасностного форума в четверг, 1 декабря.

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«Их переселяют, чтобы у нас были определенные хлопоты… Есть наши законы и наша Конституция. Я подчеркиваю, что если человек по нашим законам заехал на эту территорию, он имеет право там жить. Если он заехал не по нашим законам, это будет проблема для того человека, а не для нас… Если вы там неизвестно каким образом оказались, тогда должны вернуться туда, откуда приехали», — сказал он.

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По мнению Данилова, россияне, которые продолжают выбирать диктатора Владимира Путина и «не хотят жить в другом, цивилизованном мире», должны вместе с Путиным нести ответственность за преступления на территориях Украины: «Это должна быть общая ответственность, и люди, которые сегодня завезены на ту территорию, ничем не отличаются, у них такая же ответственность. Они знают, что живут на украденной территории».

Комментируя освобождение Крыма, Данилов заявил, что по сравнению с тем, сколько Украина уже ждет его деоккупации, «это будет абсолютно короткий промежуток времени».

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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что, по его мнению, ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боевых действий. По словам министра, когда украинские войска достигнут реки Днепр в Херсонской области, они смогут бить по позициям оккупантов в Крыму из ракетных систем HIMARS и другого оружия.

https://www.youtube.com/embed/nskOb8uFd0c
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым СНБО Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Алексей Данилов Война России против Украины

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