Крым должен пройти «дружественную милитаризацию» после освобождения от россиян — Ташева 18 мая, 17:10 Стенд с изображением марки Укрпошты «Кримський міст на біс!», посвященной взрыву на незаконно построенном мосту, который произошел 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Представительница президента Украины во временно оккупированном Крыму Тамила Ташева заявила, что украинский полуостров должен пройти «дружескую милитаризацию» после деоккупации.

Об этом сообщает Укринформ.

«Однозначно Крым должен быть максимально соединен с материковой частью Украины и, конечно, должен быть максимально вписан в европейскую инфраструктуру», — отметила Ташева во время мероприятия Помним историю — возвращаем территорию.

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Она добавила, что на полуострове должна пройти «дружеская милитаризация». По ее словам, украинский Крым должен полностью избавиться от российского флота, вместо этого быть вписанным в украинский контекст, с украинскими Вооруженными силами, украинским Военно-морским флотом, где военный компонент правильно сосуществует с гражданской жизнью.

Также Ташева отметила, что Крым должен быть туристически развитым регионом, круглогодичным курортом — но при этом не ограничиваться стереотипом «море, горы, солнце», а стать территорией, где развиваются три коренных народа: крымские татары, караимы и крымчаки.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя. По словам главы Минобороны, Украина не рассматривает чисто военное контрнаступление.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.