«Империя разваливается». Российские военные в Севастополе готовы к миру на любых условиях — интервью 10 января, 17:51 Эксклюзив NV Мобилизированные в оккупационную армию россияне, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента в Крыму, рассказал в интервью Radio NV, как оккупационные администрации на территории Крыма и военные, расположенные на полуострове, готовы к прекращению войны на любых условиях, ведь чувствуют приближение фронта.

— Было сообщение несколько недель назад от бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке, Бена Ходжеса. Он повторил свой прогноз, который он озвучивал уже несколько раз, что в 2023 году, до конца августа Крым будет освобожден.

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И что интересно, он добавил, что для того, чтобы освободить Крым от российских военных, достаточно просто обстреливать пути его снабжения, Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь. То есть, не обязательно на полуостров заводить танки. Почему я об этом сейчас упомянула?

Потому что вы в одном из последних своих публичных выступлений на телемарафоне, кажется, сказали, что сухопутный коридор в Крым уже находится под огнем или на линии огня. Можете ли вы детализировать и объяснить подробнее, что это значит?

— Следует отметить, что после того, как был поражен Керченский мост, оккупационная администрация Крыма рассматривала другие альтернативные маршруты, одним из них был именно сухопутный коридор, который пролегает через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Но в последнее время он также теряет свою актуальность, и есть определенный страх именно из-за логистических компаний и перевозчиков на линии поражения.

То есть ВСУ при необходимости могут доставать и демонстрируют это, что могут попасть именно в случае перевозки указанным коридором военного оборудования для военных целей. И как мы видим, сейчас есть определенные логистические проблемы, которые в том числе связаны с ремонтом Керченского моста, нежеланием использовать сухопутный мост, — рост стоимости продуктов и проблемы с поставкой на территорию временно оккупированного Крыма, а также на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.

— Как это сказывается на жизни жителей Крыма? Я имею в виду, чувствуют ли они из-за этого, что война где-то рядом?

— Первое, как уже говорили ранее, уже официально признала это оккупационная администрация Крыма, это дефицит горючего премиум-класса, он уже фиксируется в ноябре и декабре. Но об этом еще до последнего заявления не комментировала именно оккупационная администрация. Сейчас она прокомментировала и вспомнила, что есть проблемы с функционированием паромной переправы, что связано с погодными условиями. При этом о существовании сухопутного коридора они вообще не упомянули. Вместе с тем здесь следует отметить и другое, что премиум-класс не является необходимым для военных нужд.

А проблем с снабжением именно низкооктанового топлива, дизтоплива, в настоящее время нет. Оно есть. Это демонстрирует, что даже бизнес уже на территории временно оккупированного Крыма перестроился, как и заявляла оккупационная администрация в конце осени, именно для военных нужд. Кроме того, мы отмечаем еще проблемы с лекарствами в аптеках. В настоящее время это связано не только с логистическими проблемами, а также и действенностью санкционной политики, поскольку лекарств иностранного производства уже нет не только на территории временно оккупированного Крыма, а вообще на оптовых складах на территории РФ.

В связи с тем растет количество объявлений именно в крымских и российских пабликах, где жители и Крыма, и России ищут лекарства, и именно те лекарства иностранного производства. Кроме того, есть определенные проблемы именно с доставкой продуктов питания на территории временно оккупированного Крыма, поскольку в России есть жесткие условия по срокам их хранения.

А именно термины закладываются в логистику, и при доставке их на территорию Крыма они не выдерживают этого, в связи с этим возникает дефицит определенных продуктов питания на территории временно оккупированного Крыма. И как следствие, рост их стоимости. Кроме того, и почтовые отправления также указывают на то, что на территории Крыма растет продолжительность их перемещения и доставки, что вызывает лишь недовольство у жителей Крыма.

— Как чувствуют себя руководители оккупированного Крыма? <...> Что вы можете сказать, возможно, за последнее время, когда взрывы раздавались даже на территории Крыма, когда ситуация начала обостряться, как себя чувствуют чиновники, назначенные Россией?

— Следует отметить, что, во-первых, они теряют свой авторитет. Даже можно заметить, уменьшилось появление их в публичном пространстве с заявлениями, в том числе даже относительно так называемых «хлопков» на территории временно оккупированного Крыма. Поскольку они не воспринимаются населением, а напротив, вызывают определенную панику. Что касается вывоза имущества и своих семей, информация о вывозе гауляйтером Севастополя своего имущества на Кипр вместе с семьей, да, эта информация распространена в публичном пространстве, но у нас такого подтверждения нет.

Но, как вы уже отметили, с 24 февраля, как правоохранители, так и чиновники, должностные лица и военные, пытаются вывезти свои семьи из временно оккупированного Крыма. А также выезжают и предприниматели из числа граждан России, въехавших на территорию временно оккупированного Крыма после 2014 года. Кроме того, следует отметить, что фиксируется большое количество гражданских автобусов в городах вблизи админграницы с территорией Херсонской области и АР Крым, которые, по словам местных жителей, готовы к эвакуации чиновников и правоохранителей и их семей, проживающих на севере Крыма.

— А можно как-то сейчас сказать, выезжают временно? Или уезжают уже так конкретно и навсегда?

— Исходя из того, что большая часть бизнеса, который в сфере услуг был связан именно с заехавшими после 2014 года жителями, сейчас закрывается и не планирует восстанавливаться, то можно сказать, что возвращаться в настоящее время граждане России не планируют. И все идет к тому, что они уже возвращаются окончательно.

— А что сейчас происходит на Керченской переправе после того, как по ней была нанесена атака? Мост восстановлен и по мосту сообщение действует? Или он все-таки частично работает?

— Он продолжает частично функционировать. Следует отметить, что в настоящее время функционирует из четырех только две автомобильные полосы. Две сейчас разобраны и не пригодны для использования. И одна железнодорожная из двух тоже функционирует. На завтра запланировано очередное прекращение полностью функционирования Крымского моста в течение суток, направленное именно на его восстановление.

Вместе с тем, восстановление двух оставшихся полос планируется в ближайшие полтора-два месяца. Поскольку оккупационная администрация понимает, что они уязвимы в случае дальнейших наступательных действий ВСУ и последующего перекрытия именно сухопутного коридора. Потому они спешат. Кроме того, есть уязвимость от погодных условий, поскольку паромная переправа фактически половину времени простаивает именно из-за штормов, которые сейчас есть в Керченском проливе.

— Что в Крыму с мобилизацией? Реалии опубликовали большой материал, он называется Гробы, которых не видно, как Россия хоронит своих военных в Крыму. Они ссылаются на слова российского главы Крыма Сергея Аксенова, который говорит о том, что на фронт уехало 1200 «крымских добровольцев».

Что известно об этих людях? Кого они мобилизуют? Принудительно или не принудительно? Как их хоронят? Тоже тихо или публично с почестями? Что об этой стороне известно?

— Следует отметить, что мобилизация у них не прекращена. То есть официального прекращения мобилизации нет. И Министерство обороны, и Путин заявил, что оно не нужно. Вместе с тем это такой рычаг, возможность продолжения и скрытой мобилизации, привлечения военнослужащих. В частности, под мобилизацию попадают призывники, которые были призваны осенью 2022 года. Поскольку были внесены изменения, и после двух месяцев срочной службы они могут заключить контракт. Но мы знаем, как было после 24 февраля 2022, когда их просто заставляли заключать контракты. Кроме того, они сейчас пытаются [создавать], как вы сказали, добровольческие батальоны.

Добровольческие батальоны создаются именно на территории Херсонской и Запорожской областей, но их наполнение осуществляют именно жителями из временно оккупированного Крыма, поскольку жители Херсонщины активно отказываются и пытаются уклоняться. В свою очередь, именно жителей Крыма принудительно, их могут забрать и с работы. И была информация, что их задерживали именно на улице, окружали отдельные улицы именно для того, чтобы в дальнейшем их доставить в военкоматы. Вместе с тем эта мобилизация производится и скрыто.

Пытаются, распространяется ежедневная социальная реклама на территории временно оккупированного Крыма о возможности заключения контрактов, больших якобы заработных плат, прохождения воинской службы. Но вместе с тем по имеющейся информации, после двух-трех недель подготовки указанных лиц уже отправляют в так называемую зону специальной военной операции. Кроме того, распространяется большое количество объявлений именно частных охранных компаний о якобы предоставлении охранных услуг на территории Херсонской и Запорожской областей.

Вместе с тем в условиях контракта прописывается, что проводится в первые две недели военная подготовка, то есть фактически они готовятся, как и участники СВО, к участию в военных действиях, но под прикрытием якобы предоставления охранных услуг. Это, в свою очередь, вызывает уже определенные недовольства. Также уже была распространена информация о том, что военнослужащие города Севастополя готовы на мир на любых условиях, лишь бы прекратить военные действия, поскольку отказаться напрямую они не могут. Но заявляют о том, что они готовы заключать мир, отказываться от участия в военных действиях.

— А когда при каких обстоятельствах они такое заявление делали?

— Эта информация распространена в Telegram-каналах, в том числе и крымских. Это в их частных разговорах. Поскольку этот разведбатальон, который фактически является первым, который бросают в более горячие точки, и они видят количество потерь. Поскольку мы понимаем относительно потерь, что оккупационная администрация хоть и позиционирует погибших как героев, но пытаются скрыть их количество.

Нам известно уже о более чем 250 таких захоронений именно из числа жителей временно оккупированного Крыма на территории временно оккупированного Крыма. Но такое количество больше, поскольку оккупационная администрация пытается скрывать реальное количество лиц, погибших во время так называемой специальной военной администрации.

— Эти лагеря подготовки, они на территории Крыма расположены? Где готовят?

— Что касается добровольческих батальонов, то они проводят подготовку на территории Херсонской области. В частности, известно и о подготовке на севере Херсонской области, а также на Арабатской стрелке.

— Что в Крыму должно происходить такое, чтобы вы зафиксировали и сказали, что в Москве точно что-то знают, приближается победа?

— Вообще, поведение уже носит признаки, во-первых, паничности, а во-вторых, уже отсутствует плановость. То есть для имперского государства на первой очереди стоит плановость. То есть они предполагают и планируют каждый свой шаг. Сейчас это отсутствует, и они уже реагируют на наши вызовы. То есть Украина сама задает шаги их действиям без соблюдения тех планов, которые у них есть. И это уже тот признак, что империя разваливается, и приближается освобождение Крыма.