Кровь у Зеленского брал массажист и участник кулинарного шоу - фото 5 апреля, 10:53 5059 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Кирякулов является специалистом по подбору стелек Valentyn Ogirenko/Reuters

Кровь у кандидата в президенты Владимира Зеленского брал массажист, специалист по подбору индивидуальных стелек и участник кулинарного телевизионного шоу Владислав Кирякулов.

Кирякулов был участником одного из сезонов кулинарного шоу МастерШеф на телеканале СТБ.

На сайте телеканала его называют "доктором с тонкой душевной организацией". Также говорится, что он делает массажи и изготавливает ортопедические стельки.

Фото: СТБ

На сайте частной клиники Евролаб также есть информация о докторе.

В его профайле говорится, что он массажист, доктор по общей гигиене, специалист по подбору индивидуальных стелек и фельдшер первой категории. Его медицинский стаж – десять лет.

Фото: Скриншот с clinic.eurolab.ua

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому.

Утром в пятницу, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.