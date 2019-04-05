Кровь у Зеленского брал массажист и участник кулинарного шоу - фото
Кровь у кандидата в президенты Владимира Зеленского брал массажист, специалист по подбору индивидуальных стелек и участник кулинарного телевизионного шоу Владислав Кирякулов.
Кирякулов был участником одного из сезонов кулинарного шоу МастерШеф на телеканале СТБ.
На сайте телеканала его называют "доктором с тонкой душевной организацией". Также говорится, что он делает массажи и изготавливает ортопедические стельки.
На сайте частной клиники Евролаб также есть информация о докторе.
В его профайле говорится, что он массажист, доктор по общей гигиене, специалист по подбору индивидуальных стелек и фельдшер первой категории. Его медицинский стаж – десять лет.
Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.
Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.
Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.
В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.
Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.
В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.
Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому.
Утром в пятницу, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.
Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.