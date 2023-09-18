Минус 11 детективов. Уволилась руководитель подразделения НАБУ Елена Кроловецкая, которая отвечала за дела Татарова и судьи Вовка — подробности 18 сентября, 16:49 Елена Кроловецкая покинула Национальное бюро после смены руководства (Фото:24tv.ua)

Среди потенциальных причин увольнений профильных специалистов из НАБУ источники NV называют: конфликты с нынешним руководством Национального бюро и давление, вызванное малодокательным служебным расследованием.

Об этом идет речь в материале: Кто сломал НАБУ? Пять угроз, которые превращают антикоррупционный орган в офис компромиссных решений — разбор NV

Среди нескольких десятков экс-работников, которые покинули Бюро после смены руководства, оказалось, что среди них — 11 детективов.

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В НАБУ объяснили редакции, что пять детективов покинули Нацбюро «из-за достижения пенсионного возраста или по состоянию здоровья», четыре — получили назначения в другие правоохранительные органы. Один человек покинул должность после победы в конкурсе на должность прокурора САП и еще один — по соглашению сторон.



Редакции удалось выяснить, что по «соглашению сторон» Нацбюро покинула еще в мае Елена Кроловецкая, экс-руководитель Второго подразделения детективов. А победитель конкурса в САП — это подчиненный Кроловецкой Руслан Габриелян. Они вели в Бюро наиболее громкие дела, где фигурировали самые влиятельные представители властной вертикали — судья Павел Вовк, замглавы ОП Олег Татаров.

Еще раньше они отвечали за «янтарное дело» с участием экс-депутата Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата и дело о махинациях на удешевлении стоимости государственного титана, где фигурировал Николай Мартыненко, экс-депутат Народного фронта.

По неофициальной версии, которую редакция NV услышала от нескольких собеседников в антикоррупционной вертикали — ряд детективов покинули Бюро из-за конфликта с новым руководством. Наиболее вероятная причина вражды — начатое в апреле служебное расследование против пятерки топ-детективов Бюро: Андрея Калужинского, руководителя Главного подразделения, Кроловецкой, Габриеляна и еще двух их коллег.

В конце концов, дисциплинарная комиссия не обнаружила нарушений в действиях детективов. Однако те были вынуждены несколько месяцев ходить на допросы и оправдываться.

