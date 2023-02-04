Шаг для очищения государства. Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича — СМИ 4 февраля, 20:55 Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников времен Виктора Януковича (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал документы о лицах, у которых обнаружили наличие российского гражданства. В частности, по данным РБК-Украина, речь идет о нескольких бывших министрах и чиновниках времен Виктора Януковича.

Издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает, что гражданства Украины лишились:

Дмитрий Табачник — бывший министр образования и науки



— бывший министр образования и науки Виталий Захарченко — бывший министр внутренних дел

— бывший министр внутренних дел Андрей Клюев — бывший глава администрации президента

— бывший глава администрации президента Александр Якименко — бывший глава Службы безопасности Украины

— бывший глава Службы безопасности Украины Александр Клименко — экс-министр доходов и сборов

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«Сегодня я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг для защиты и очистки нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Есть представление от Службы безопасности по поводу лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства», — рассказал глава государства в Telegram.

Он добавил, что в воскресенье будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО.

Также Зеленский заявил, что работает над тем, чтобы синхронизировать санкционные решения Украины с юрисдикциями партнеров.

«Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов», — резюмировал он.

Президент также вновь отметил, что ситуация на фронте «ожесточается».

«Сейчас опять такое время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, Угледаре, на Лиманском и других направлениях. Но сейчас, как и каждый день из этих 346, стойкость наших воинов решает все. …Сохранить все элементы нашей стойкости — это гарантировать победу», — сказал он.

В пятницу, 13 января, Верховная Рада проголосовала за лишение депутатских мандатов нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Андрея Деркача.



По данным СБУ, с начала полномасштабной войны РФ против Украины продолжается досудебное расследование по 70 уголовным делам в отношении функционеров ОПЗЖ, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности. В рамках этих производств объявили о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.

