«Сможет ли это нас сломить? Вовсе нет». Зеленский показал последствия массированной ракетной атаки РФ на Кривой Рог

14 сентября, 20:39
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Последствия ракетной атаки российских оккупантов на Кривой Рог, 14 сентября (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Последствия ракетной атаки российских оккупантов на Кривой Рог, 14 сентября (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары страны-террориста России по Кривому Рогу в среду, 14 сентября.

У себя в Telegram глава государства написал, что Россия продолжает воевать против мирного населения и пытается затопить Кривой Рог, нанеся удары по гидротехническим сооружениям.

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Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты могут только посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию и попытаться оставить людей без воды, еды, тепла и света.

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«Сможет ли это нас сломить? Вовсе нет. Будет ли их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да», — добавил он.

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, оккупанты ударили семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

Удары повредили гидротехнические сооружения, в реке Ингулец поднялся уровень воды, несколько районов Кривого Рога остались без воды. Предварительно, никто не пострадал, на месте работают аварийные службы и спасатели.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Кривой Рог Ракетные удары Владимир Зеленский Ракетные удары по Кривому Рогу

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