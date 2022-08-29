ГБР против Кривоноса. Известный генерал стал фигурантом резонансного «имущественного» расследования обороны аэропорта Киев: что происходит 29 августа, 15:07 Сюжет Сергей Кривонос руководил обороной аэропорта Киев на добровольческих началах, не возвращаясь на военную службу, заявили в Генштабе ВСУ (Фото:Сергей Стерненко via Telegram)

Новое расследование, фигурантом которого оказался известный генерал-майор запаса Сергей Кривонос, стало самым громким событием начала недели. Кривонос заявляет о политическом деле против него. Государственное бюро расследований утверждает, что проверяет возможные факты хищения имущества аэропорта Киев. (Жуляны) весной 2022 года, когда Кривонос руководил обороной аэродрома.

Чувствительная тема, ставящая под сомнение действия Кривоноса во время обороны Киева на первом этапе российского вторжения и его роль в тот период, мгновенно спровоцировала волну споров и возмущение в соцсетях еще до того, как Генштаб ВСУ и ГБР выступили с официальными разъяснениями.

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НВ собрал аргументы всех сторон и рассказывает, что же спровоцировало дискуссии и многочисленные вопросы в адрес следователей ДБР.

Скандал вокруг Сергея Кривоноса: что произошло?

В воскресенье, 28 августа, журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело, где фигурирует генерал-майор Сергей Кривонос. Бутусов утверждал, что речь идет и о том, законно ли Кривонос руководил обороной столичного аэропорта Киев им. Сикорского (Жуляны) в первые месяцы российского вторжения — в частности в марте 2022 года.

«Следователи исследуют возможные противоправные действия Кривоноса и спрашивают военных, есть ли свидетели этих противоправных действий во время обороны Киева», — написал Бутусов.

К своей публикации он приложил комментарий Сергея Кривоноса, а также несколько документов, среди которых:



запрос Дмитрия Павлия, старшего следователя Главного следственного управления ГБР, в адрес Генштаба ВСУ, с просьбой уточнить: пребывал ли Кривонос на воинской службе с 25 февраля по 10 апреля 2022 года, был ли он уполномочен организовывать оборону аэропорта Киев, а если нет — то была ли проведена проверка оснований его пребывания на территории аэродрома в это время и приказов другим военным формированиям;

вероятная выдержка из приказа о назначении генерал-майора Сергея Кривоноса руководителем обороны аэропорта Киев, подписанного Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным ( от 13 марта 2022 г.);

от 13 марта 2022 г.); подтверждение от Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки о призыве Кривоноса и отправлении его в распоряжение Главнокомандующего ВСУ ( от 13 марта 2022 года).

При этом в документах, которые обнародовал Бутусов (в частности в запросе ГБР) действительно речь идет о расследовании уголовного производства, открытого 6 августа, «о возможных противоправных действиях военных должностных лиц, совершенных в отношении имущества Коммунального предприятия Международный аэропорт Киев (Жуляны)».

В своем комментарии об этом деле, который также цитирует Бутусов, генерал-майор Сергей Кривонос отвергает возможные обвинения в свой адрес и утверждает, что:

перед вторжением РФ он действительно был уволен из армии ( как считает сам Кривонос, «из-за критики бездействия Владимира Зеленского в сфере обороны и провала Офисом президента и Министерством обороны подготовки Украины к российской агрессии»);

как считает сам Кривонос, «из-за критики бездействия Владимира Зеленского в сфере обороны и провала Офисом президента и Министерством обороны подготовки Украины к российской агрессии»); 25 февраля, на следующий день после нападения России, Кривонос действительно поехал в аэропорт Киев ( Жуляны), чтобы «о знакомиться с обстановкой» — поскольку считал, что « противник после Гостомеля может высадить десант прямо в Киеве»;

чтобы знакомиться с обстановкой» — поскольку считал, что противник после Гостомеля может высадить десант прямо в Киеве»; по словам Кривоноса, на тот момент в Жулянах « отсутствовали какие-либо руководители , отвечающие за оборону стратегического объекта, и средства обороны отсутствовали»;

, отвечающие за оборону стратегического объекта, и средства обороны отсутствовали»; поэтому Кривонос позвонил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, доложил об обстановке, «и получил устный приказ взять под командование оборону аэропорта»;

взять под командование оборону аэропорта»; 13 марта Залужный подтвердил полномочия Кривоноса личным приказом, в тот же день генерал-майора, как утверждает он сам, снова зачислили на военную службу;

личным приказом, в тот же день генерал-майора, как утверждает он сам, снова зачислили на военную службу; 29 марта Кривонос, посетив Залужного, узнал, что приказ о зачислении его на службу якобы отменен ( якобы по приказу Зеленского, как утверждает генерал-майор);

якобы по приказу Зеленского, как утверждает генерал-майор); 2 августа ГБР возбудило уголовное дело, которое Кривонос считает « заказным» со стороны Банковой. ( «В высшем руководстве ВСУ мне сказали откровенно, что Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский издал незаконный приказ отменить мое зачисление на военную службу, чтобы не разрешить Валерию Залужному назначать меня на руководящие должности, потому что Зеленский считает меня политическим оппонентом», — утверждает Кривонос).

Генерал-майор Сергей Кривонос в аэропорту Киев (Жуляны) весной 2022 года / Инфографика: Сергей Стерненко / Телеграмм

Генерал-майор также рассказал, что именно он сделал для организации обороны аэропорта Киев, получив от Генштаба ВСУ в начале марта «партию пулеметов 12,7 мм и 7,62 мм, а также зенитные установки 23 мм».

«Я объединил все подразделения, большей частью [состоявшие] из необстрелянных людей — пограничников, срочников из президентского полка, нацгвардейцев, добровольцев, ветеранов морской пехоты, побратимов из ДУК, и курсантов Военного института университета Шевченко, и принял меры по обстановке, которые считал необходимыми срочно предпринять», — утверждает Кривонос. По его словам, взлетную полосу залили машинным маслом и перегородили техникой, все объекты и периметр — подготовили к противодесантной обороне. Также была налажена подготовка личного состава и проведены учебные стрельбы, чтобы встретить российское наступление, рассказывает Кривонос, отмечая, что все его действия были подтверждены руководством ВСУ.

Аналогичные объяснения он дал в эфире телеканала Киев:

ГБР в своем официальном заявлении о резонансном деле сообщило, что открыло уголовное производство по факту хищения имущества аэродрома, а не «за защиту аэропорта».

Уголовное производство возбуждено по ч. 5 ст. 426−1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Бюро утверждает, что проверяет информацию «об обоснованности приказов военным об изъятии транспортных средств аэропорта и другого имущества».

«Также исследуется правомерность приказа осуществить повреждение взлетно-посадочных полос аэропорта, что не обусловливалось военной необходимостью», — объясняют следователи ГБР, очевидно имея в виду упомянутую Кривоносом заливку полосы машинным маслом и перегораживание ее техникой.

«ГБР не занималось и не будет заниматься преследованием военных, которые преданно защищают Родину, однако решительно будет пресекать попытки некоторых лиц нажиться на войне», — подчеркивают в ГБР.



Как ответил Генштаб ВСУ на заявления Бутусова и Кривоноса

В Генштабе ВСУ подробный ответ на обвинения, обнародованные Юрием Бутусовым и Сергеем Кривоносом, обнародовали днем 29 августа.

Руководство Вооруженных сил Украины заявило, что публичные заявления Сергея Кривоноса о якобы влиянии Зеленского на органы досудебного расследования и увольнение его с воинской службы «не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения».

Генштаб ВСУ также опроверг такие утверждения Бутусова и Кривоноса:

заявление Бутусова о том, что « по военным штабам ВСУ на фронте» якобы рассылают телеграмму о возбуждении уголовного дела против Кривоноса ( «ГБР не может и не осуществляет коммуникацию с военными подразделениями путем отправки каких-либо телеграмм, но лишь исключительно способом определенным законодательством — через переписку», — заверили в Генштабе, добавив, что такую переписку ГБР ведет только с Минобороны и Генштабом ВСУ)

по военным штабам ВСУ на фронте» якобы рассылают о возбуждении уголовного дела против Кривоноса «ГБР не может и не осуществляет коммуникацию с военными подразделениями путем отправки каких-либо телеграмм, но лишь исключительно способом определенным законодательством — через переписку», — заверили в Генштабе, добавив, что такую переписку ГБР ведет только с Минобороны и Генштабом ВСУ) информацию о якобы возвращении Кривоноса на воинскую службу ( «С 24 февраля 2022 года по сегодняшний день Кривонос С. Г. на воинской службе не состоял и на воинскую службу во время мобилизации не призывался»);

года по сегодняшний день Кривонос С. Г. на воинской службе не состоял и на воинскую службу во время мобилизации не призывался»); данные о якобы большей, чем добровольческой, роли генерал-майора запаса Кривоноса в обороне аэропорта Киев ( «С начала широкомасштабной вооруженной агрессии он [Cергей Кривонос], исключительно как доброволец и с учетом боевого опыта по обороне краматорского аэродрома 2014 года, был назначен Главнокомандующим ВС Украины руководителем обороны аэропорта Киев»).

В Генштабе ВСУ особо подчеркнули, что обнародованные Бутусовым документы не являются основанием для зачисления на воинскую службу, в том числе во время проведения мобилизации. «Соответственно, никаких указаний от Верховного Главнокомандующего ВСУ [Владимира Зеленского] по его увольнению с воинской службы не поступало», — говорится в сообщении. Руководство ВСУ также отметило, что после стабилизации ситуации вокруг Киева аэропорт Киев взяли под охрану и оборону подразделения Территориальной обороны ВСУ, а генерал-майор запаса Сергей Кривонос «был освобожден от оказания помощи по обороне аэропорта».

Генштаб также призвал украинских журналистов и публичных деятелей воздержаться от «публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров», а правоохранителей отреагировать на обнародование «сведений с ограниченным доступом» в публикации Бутусова.

Также в Генштабе ВСУ напомнили, что уже передали в ГБР всю запрошенную информацию об обороне аэропорта Жуляны и участии в ней генерал-майора Кривоноса.



Кто такой генерал-майор Сергей Кривонос?

Сергею Кривоносу 52 года, с марта 2019 года по декабрь 2020-го он был заместителем секретаря СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины). С декабря 2015 по март 2019 года — первый заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ.

В начале 2000-х — командир группы спецназначения, затем служил на руководящих должностях в Командовании сухопутных и аэромобильных войск. В 2003—2004 годах дважды находился в командировках в Ираке, охраняя руководство Вооруженных сил Украины.

Российское вторжение на Донбасс в 2014 году Сергей Кривонос, тогда полковник, встретил в должности начальника штаба — первого заместителя командующего Высокомобильными десантными войсками ВСУ. Тогда же лично командовал обороной Краматорского аэродрома.

В начале мая 2019 года возглавил новосозданную межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Однако 29 ноября 2019 года Владимир Зеленский уволил Кривоноса с этой должности.

5 июня 2021 года Сергей Кривонос был уволен с воинской службы в Вооруженных Силах Украины

До масштабного вторжения РФ и в течение первого полугода после его начала генерал-майор Сергей Кривонос действительно не раз критиковал высшее руководство страны. В частности, в начале февраля 2022 года он критиковал недостаточность практических занятий в армии и поколения командиров, «выросших на бордюре, тумбочке, кровати и на бумаге», а также поколения «Power Point-рейнджеров, которые росли на том, что делали шикарные презентации, красивые мультики, картинки, слайды». Кривонос также напоминал, что в начале российской агрессии в 2014 году украинская армия столкнулась с дефицитом техники, которая была либо распродана, либо находилась в непригодном состоянии.

Уже после начала вторжения Кривонос критиковал руководителей Сил спецоперации за то, что ССО использовались «как штурмовая пехота даже в том же Северодонецке или Лисичанске, а в каждого из этих бойцов вложены десятки, миллионы гривен, а в некоторых и долларов». Он также заявлял о «заинтересованности в Офисе президента» назначать «молчаливых, преданных людей, а не профессионалов, пользующихся авторитетом», а также о якобы влиянии Банковой на процессы в Генштабе ВСУ. «Залужный очень часто не может делать определенные вещи, потому что хоть и является главнокомандующим, но в определенных моментах окружение президента Украины руководит его процессами», — утверждал Кривонос в интервью Радио НВ в начале августа 2022 года.

Как реагируют в Украине на резонансную ситуацию

Ситуация вокруг генерал-майора Сергея Кривоноса спровоцировала заметную волну споров в сети. Оригинальной публикацией Юрия Бутусова поделились уже более 9 тыс. человек, под ней обнародовано 1 тыс. комментариев, авторы которых выражают возмущение предметом уголовного производства в том виде, как его изложил журналист.

В то же время другие пользователи обвиняют Кривоноса в уклоне в политику, что недопустимо для военного.

Инфографика: Юрий Бутусов / Facebook

Инфографика: Юрий Бутусов / Facebook

Среди высказывавшихся в поддержку Сергея Кривоноса — его бывший подчиненный Валерий Маркус, украинский военный-ветеран, писатель (Следы на дороге, 2018), блогер и путешественник. Он служил в составе 47-го отдельного штурмового полка и 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Господин генерал Сергей Кривонос, имел честь в 2014 году воевать под вашим командованием. Вы один из самых достойных командиров, с которыми мне приходилось служить, — написал Маркус. — Понимаем, что в деле, с которым вы сейчас столкнулись, есть политический контекст. Поэтому вы можете рассчитывать на поддержку мою и моих побратимов как в публичной плоскости, так и в непубличной".

Также в лагере защитников Кривоноса оказались политические оппоненты Офиса президента, в том числе нардеп от Европейской солидарности Мария Ионова.

Активист Сергей Стерненко отметил, что согласно обнародованным Юрием Бутусовым документам Сергей Кривонос «статуса подозреваемого или свидетеля в этом производстве сейчас не имеет».

«Если действительно Кривоноса хотят привлечь к ответственности за „незаконную оборону“ аэропорта Жуляны, то тогда нужно так же привлекать и тысячи добровольцев, которые после 24.02 встали на защиту Украины, — отметил Стерненко. — Меня тоже. Я вообще участвовал в обороне Киевской области без какого-либо оформления, хотя по нормам МГП [международного гуманитарного права] я был вполне легальным комбатантом. Но, подозреваю, в ГБР не слышали о каком-то там международном гуманитарном праве».

Владимир Омелян, бывший министр инфраструктуры Украины в правительстве Владимир Гройсмана согласился, «что критика не ко времени и все выяснения отношений, кто где или чем занимался до и во время [вторжения] — после победы».

«Но можно, чтобы принцип взаимного внутреннего отсутствия борьбы соблюдался всеми сторонами? Потому что результат может оказаться противоположным ожиданиям», — призвал Омелян.

Комментируя волну возмущения, юрист Агия Загребельская, соучредитель общественной организации Лига антитраста и бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета призвала ГБР «выйти на брифинг и ответить на вопросы журналистов о расследовании против Сергея Кривоноса и других военных».

По ее мнению, только такой шаг мог бы «исключить какие-либо подозрения в политической расправе и, тем более, в преследовании за защиту Украины от оккупанта». «В противном случае этот дебильный поступок существенно подорвет доверие к высшему руководству государства и, как следствие, ослабит нашу обороноспособность», — подчеркнула рискованные последствия скандала Загребельская.

С ней согласилась телеведущая Суспільного.Крим Лариса Волошина, подчеркнув чувствительность темы.

«Это то, о чем и я говорю. Попытка доверить такую чувствительную тему „говорящим говнометам на доверии“ — а это уже случалось мне несколько раз в ленте — только повышает градус напряжения», — поддержала она призыв Загребельской, призвав коллег требовать ответов.

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