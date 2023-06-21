«Все остальное — это конспирология». Зеленский или другие должностные лица не влияют на НАБУ — Кривонос 21 июня, 14:45 Семен Кривонос (Фото:nabu.gov.ua)

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что на него нет влияния со стороны президента Украины Владимира Зеленского и отдельных должностных лиц.

«Нет никакого влияния на меня и Национальное антикоррупционное бюро со стороны президента и отдельных должностных лиц. Все остальное — это конспирология, которая базируется на сообщениях людей, которых я уважаю, но… Ну, о чем мы здесь говорим?» — сказал он в интервью Укринформу.

Видео дня

Отвечая на вопрос, какие у него отношения главой Офиса президента Андреем Ермаком, Кривонос заявил, что виделся с ним на заседаниях Национального совета реформ.

«Меня об этом спрашивали на конкурсе. Я с ним, действительно, виделся на заседаниях Национального совета реформ. На момент избрания главой ГИАМ у меня не было личного общения с Ермаком. Я сидел за одним столом вместе с другими экспертами и членами правительства, когда презентовал концепцию градостроительства. После моего назначения директором НАБУ я был вместе с ним на заседании рабочей группы по вопросам ОЭСР, другого общения нет», — сказал он.

6 марта Кабмин назначил нового директора Национального антикоррупционного бюро. Им стал Семен Кривонос.

С апреля 2022 года НАБУ работало без постоянного руководителя после окончания полномочий бывшего главы ведомства Артема Сытника.