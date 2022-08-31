Жесткое приземление генерала Кривоноса. Почему власти уже второй раз за месяц попадают в скандалы с военными с высоким званием 31 августа, 16:47 Эксклюзив НВ Против генерал-майора Сергея Кривоноса правоохранители открыли дело, связанное с обороной аэропорта Киев (Фото:Микола Лазаренко / ПСОПУ)

НВ выяснил, зачем правоохранители расследуют то, как известный генерал защищал столичный аэропорт, и как это связано с его критикой Банковой.

Август стал месяцем своеобразной «охоты на отставных генералов». В начале Минобороны и СБУ начали исследовать деятельность «человека с высоким званием» Дмитрия Марченко, одного из ключевых организаторов обороны Николаева. А в последние дни лета Госбюро расследований ( ДБР) возбудило дело по факту злоупотреблений, произошедших во время обороны столичного аэропорта Киев ( Жуляны). Последней руководил генерал-майор Сергей Кривонос — опытный военный, который в 2014 году 47 дней держал в окружении оборону Краматорского аэродрома, а в 2019 был заместителем секретаря СНБО.

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Как сообщил 28 августа в ФБ журналист Юрий Бутусов, «по военным штабам ВСУ на фронте была разослана телеграмма о возбуждении уголовного дела против генерал-майора Сергея Кривоноса Государственным бюро расследований (ГБР)». По его словам, следователи исследуют возможные противоправные действия Кривоноса и спрашивают военных, есть ли среди них свидетели во время обороны Киева.

Журналист обнародовал соответствующие документы и заявление Кривоноса. В нем генерал-майор сообщил, что против него открыли производство еще 2 августа: «Следователи ДБР получили указание признать незаконным приказ, подписанный лично главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, о назначении меня командиром обороны аэропорта Жуляны, и о зачислении меня на военную службу. Поэтому возбуждено заказное дело, что я якобы издавал незаконные приказы при организации обороны аэропорта Жуляны в феврале-марте».



В аэропорт Кривонос попал 25 февраля — поехал туда ознакомиться с ситуацией после попытки высадки десанта в аэропорту Гостомеля и увидел, что там отсутствуют как ответственные за оборону, так и средства последней. Об этом генерал, по его словам, сообщил Залужному, на что получил устный приказ взять под командование оборону аэропорта.



Кривонос уверяет, что руководство ВСУ подтвердило все его действия, а 13 марта его снова зачислили на военную службу.



По мнению Кривоноса, президент Владимир Зеленский считает его оппонентом, поэтому выдал приказ отменить зачисление на военную службу, чтобы не дать Залужному назначить его на руководящие должности.



В то же время ГБР в своем официальном заявлении по резонансному делу заявило, что открыло уголовное производство по факту хищения имущества аэродрома, а не «за защиту аэропорта». Там пояснили, что «не занимались и не будут заниматься преследованием военных, преданно защищающих Родину, но решительно будут прекращать попытки некоторых лиц нажиться на войне».



Кроме того, в Бюро уточнили, что в рамках расследования проверяют «обоснованность приказов военного по изъятию транспортных средств аэропорта и другого имущества», а также исследуют «правомерность приказа осуществить повреждение взлетно-посадочных полос аэропорта, что не обусловливалось военной необходимостью».



Со своей стороны на ситуацию отреагировал и Генеральный штаб ВСУ. Там опровергли информацию Бутусова о отправке ДБР телеграмм на фронт и заметили, что коммуникация происходит только через переписку. Последнее же происходит только с Минобороны и Генштабом.



В Генштабе также подтвердили, что Залужный с начала полномасштабной войны назначил Кривоноса руководителем обороны аэропорта. Но исключительно как добровольца и учитывая боевой опыт по обороне краматорского аэродрома 2014 года. Там добавили, что с 24 февраля и к сегодня Кривонос на военной службе не находится и на нее во время мобилизации не призывался.



«Документы, предоставленные в публикации, не являются основанием для зачисления на военную службу, в том числе во время проведения мобилизации, — заявили в Генштабе. — Соответственно, никаких указаний от Верховного Главнокомандующего ВС Украины по его увольнению с военной службы не поступало».



В Генштабе добавили, что после стабилизации ситуации в Киеве аэропорт взяли под охрану подразделения территориальной обороны, а генерал-майора запаса Кривоноса «освободили от оказания помощи по обороне аэропорта».



«Таким образом, публичные заявления Сергея Кривоноса о влиянии президента Украины на органы досудебного расследования, увольнении его с военной службы не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения», — убеждены в Генштаб.



«Сорвать намерения врага»



В комментарии НВ Кривонос заявил, что по делу против него ДБР смешало все, что могло: «и охрану, и защиту аэропорта, и какие-то кражи». Военный убеждает, что группировка военных, которую он возглавил 25 февраля, имела только одну задачу: защищать аэропорт Жуляны, чтобы не допустить высадку российского десанта.



Генерал-майор отметил, что его подчиненные в достаточно короткие сроки в аэропорту провели инженерное оборудование позиций, минирование территорий, построили инженерные сооружения для защиты личного состава, создали систему огня. И этим «сделали невозможным высадку российского десанта на территорию аэропорта».



«Да, мы заливали промежутки на взлетно-посадочной полосе смазкой, потому что это лучший способ в кратчайшие сроки остановить желание врага [высадиться]», — объяснил Кривонос. Он напомнил, что к 25 февраля уже был потерян аэропорт в Гостомеле и шли бои в районе аэропорта Васильков. «Я, как человек с опытом 32 лет службы в разведке, понимал, что следующим аэропортом будут Жуляны, — рассказал генерал. — Последние на тот момент были, есть и будут воздушными воротами Киева. И враг, предварительно высадившись из вертолетов, как бы это он делал в Гостомеле, затем обеспечил бы освобождение посадочной полосы и для посадки самолетов военно-транспортной авиации по принципу Ил-76 и им подобных. И так мы бы внутри нашей столицы получили крупную высадку десанта».



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