Критики-скунсы и мама Шокина. Топ-3 цитат недели

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

Доступность Сейшел - хороший слоган.

Майкл Карпентер, в прошлом сотрудник Петагона в Twitter посоветовал превратить слова генпрокурора Украины Юрия Луценко о доступности отдыха на Сейшелах для украинцев в предвыборный слоган.

Надеюсь, все те скунсы, которые говорили, что Луценко виноват в закрытии дел против Злочевского, разберутся и обратят свое внимание на положительные моменты в деятельности Генпрокуратуры.

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, высказался в адрес своих критиков.

То, что он обозвал мою покойную маму сукой, значит, что у человека нет ничего святого.

Виктор Шокин, экс-глава ГПУ, прокомментровал агентству Українскі новини слова бывшего вице-президента США Джо Байдена, который назвал его "сукиным сыном".

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №5 от 8 февраля 2018 года.