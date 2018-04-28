Криптовалютчики-миллиардеры и богатые жены. Украинские чиновники перестали бояться е-деклараций

Бизнес-партнер президента Игорь Кононенко в декабре 2017 года переоформил на жену два земельных участка, дом и квартиру в Киеве

Топ-политики обнародовали электронные декларации, указав целые арсеналы оружия, элитные коллекции часов и автопарки, а также миллионы гривен кэша, пишет журнал Новое Время. А чего скрывать, если за несоответствия в предыдущих декларациях никто не пострадал?

Нынешнее е-декларирование показало: какой бы сложной ни была экономическая ситуация в стране, политическая элита продолжает вести шикарный образ жизни.

Декларанты не стесняются указывать все это в своих документах, потому что за прошедший с прошлой волны е-декларирования год убедились: оценки их финансовых и имущественных дел не последует. Ответственное за эту процедуру Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) само погрязло в скандалах, не провело тщательных проверок и ставило палки в колеса другим антикоррупционным инстанциям. В итоге ни один из высокопоставленных декларантов, даже если их доходы и расходы откровенно не совпадали, не пострадал.

Криптовалютчики-миллиардеры в Раде и надежный тыл

Дмитрий Голубов, депутат президентской фракции БПП и соратник мэра Одессы Геннадия Труханова, задекларировал биткоины на общую сумму 2 млрд грн. У другого одессита, Александра Урбанского, тоже представляющего БПП, - криптовалюты еще больше: на 2,4 млрд грн.

В электронных декларациях топ-персонажей по-прежнему большую роль играют их супруги. Для многих депутатов они - надежный тыл, на который записана основная часть имущества.

Бизнес-партнер президента - Игорь Кононенко, первый заместитель фракции БПП, в декабре 2017‑го переоформил на жену земельный участок в Киеве (4.645 кв. м) и дом (1.643 кв. м), а также киевскую квартиру и земельный участок в области (2.255 кв. м). В декларации за 2016‑й собственником всего этого имущества числился сам депутат.

Еще один заметный “подкаблучник” - Станислав Березкин, депутат группы Воля народа. Он - №1 среди всех парламентариев по площади арендованных земельных участков: в распоряжении его семьи находится 592 га в Кировоградской области. Все имущество четы Березкиных - три квартиры, аренда 16 земельных участков, недостроенный бассейн и спорткомплекс - оформлены на супругу Ирину.

Рекордсмены по суммам наличных

Судя по е-декларации Игоря Котвицкого, депутата Народного фронта и бизнес-партнера главы МВД Арсена Авакова, он - большой почитатель швейцарских часов. Среди 28 его наручных часов - швейцарские Breguet, Rolex, Patek Philippe и другие дорогие бренды. Котвицкий является также рекордсменом по сумме задекларированной наличности: у него около 300 млн грн кэша.

В декларациях, поданных в конце 2016 года, больше всего наличных показал депутат БПП Богдан Дубневич - $7,85 млн. Но за полтора года его запасы уменьшились в 3,5 раза - до $2,2 млн.

Однако среди парламентариев все равно осталось множество “людей кэша”. Эксперты этот феномен объясняют просто: наличные проверять не будут, а с их помощью можно оправдать любые приобретения на протяжении следующего года.

Читайте полный текст материала о е-декларациях украинских политиков и чиновников в свежем номере журнала Новое Время - №16 от 26 апреля 2018 года