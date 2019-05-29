Криминалитет и барыги. Садовый отреагировал на штурм ратуши и избиение высокопоставленного чиновника Вчера, 17:22 Цей матеріал також доступний українською Андрій Садовий/Facebook Андрей Садовый Андрій Садовий/Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что штурм здания городского совета является следствием бездействия правоохранителей в борьбе с криминалитетом.

Об этом Садовий написал в Facebook.

«Я предупреждал главного правоохранителя области, что за анонсированным пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город. К сожалению, реакции не было никакой. Сегодняшние события — следствие игнорирования очевидных фактов», — написал Садовый

Мэр Львова добавил, что проинформировал министра внутренних дел Арсена Авакова и руководство полиции о событиях во Львовском горсовете и ожидает от них конкретных действий.

«Если и после этого реакции не будет, сделаю вывод, что полиции в области нет, и дело защиты города от бандитов — это исключительно наше внутреннее дело», — заявил Садовый.

29 мая во Львове несколько десятков протестующих, которые назвались представителями Национального корпуса и Украинского союза участников АТО, штурмовали здание городского совета.

В результате инцидента пострадали сотрудники муниципальной стражи.

Во время штурма Львовского городского совета пострадал директор департамента Администрации Евгений Бойко.

По данным мэрии, «псевдоактивисты» бросили Бойко на пол и избили его. В результате чиновник получил травму селезенки.