Крест боевых заслуг приравняют к званию Героя Украины: Зеленский направил в Раду законопроект

Президент Владимир Зеленский заявил, что государственную награду Крест боевых заслуг планируют приравнять в иерархии к званию Героя Украины и ордену Богдана Хмельницкого.

Об этом президент заявил во вторник, 29 июля, в вечернем обращении.

«Я подписал и направил в Верховную Раду Украины законопроект — фактически об уважении — для воинов, которые отмечаются Крестом боевых заслуг. Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград Крест боевых заслуг будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого», — подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что по состоянию на июль 2025 года знаком отличия Крест боевых заслуг уже награждены 318 украинских военнослужащих.

Глава государства призвал Верховную Раду оперативно подготовить соответствующий законопроект к чтению.

Крест боевых заслуг — государственная награда, учрежденная указом президента 5 мая 2022 года. Она предназначена для чествования военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, созданных в соответствии с законодательством, за исключительную личную храбрость, отвагу или героизм при выполнении боевых задач.