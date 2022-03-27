Кремль вкладывал миллиарды в пророссийских политиков в Украине, но те бросили их на деньги — Bellingcat

27 марта, 21:00
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Пророссийские политики бросили Кремль на деньги (Фото:Sergey Averin / Спутник / East News)

Пророссийские политики бросили Кремль на деньги (Фото:Sergey Averin / Спутник / East News)

Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, что Россия с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков в Украине, но их бросили на деньги.

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"Сейчас мы заканчиваем одно расследование, вместе с Инсайдером, о том, сколько денег было потрачено ФСБ, чтобы гарантировать поддержку каким-либо теневым политическим классом в Украине этой войны [России против Украины] и создание внутреннего госпереворота сразу после вторжения. Вот там речь идет о миллиардах долларов, а не рублей. Было потрачено с 2014 года и по сей день", - сказал Грозев в эфире Youtube канала Продолжение следует.

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"Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня. Они вербовали на бумаге и потом оказалось, что... Ну да, они летели, чтобы встречаться с ними в Таиланде, Мальдивах, Кипре. Эти деньги они потратили на встречи. Им давали наличными", - рассказал расследователь.

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По его словам, в конце концов, агентура не сработала: "И здесь даже эти украинские агенты, которые брали деньги, бросили их. Просто бросили".

Грозев добавил, что решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете деятельности в Украине некоторых пророссийских партий было верным, поскольку среди них была российская агентура.

"Расследование дало нам понимание правильности решения Зеленского закрыть определенное количество партий, потому что мы видим именно представителей этих партий, многих из них, не всех партий, среди активов этой группы из 150 ФСБшников. Следовательно, очевидно, это абсолютно неаутентичные партии, они курировались ФСБ ", – сказал Грозев.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Кремль ФСБ Виктор Медведчук ФСБ России Пророссийские оппозиционеры Bellingcat Христо Грозев ОПЗЖ Война России против Украины

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