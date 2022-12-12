«Россияне боятся боев за Мариуполь». Журналист о страхах коллаборантов и потере Кремлем рычагов влияния на фронт 12 декабря, 21:09 Эксклюзив НВ Житель Мариуполя на фоне разрушенных россиянами домов, 16 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремлевское руководство все больше теряет влияние на происходящие на фронте события и находится в страхе из-за возможности новых боев за Мариуполь и нового контрнаступления ВСУ, рассказал Радио НВ Александр Демченко, журналист Донбасс.Реалии.

— Мы вспоминали в начале аналитический отчет американского Института изучения войны, где указывается, что Путин рискует потерять поддержку представителей ОРДЛО из-за того, что на Донбассе российская армия не может добиться каких-то успехов. Что сейчас происходит с поддержкой России на оккупированных территориях и действительно ли такие тенденции имеют место?

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— Там другие моменты о заявлениях российских военных, российского руководства о том, что они готовят оборонительные сооружения на оккупированных территориях. Отчеты западных и украинской разведки о том, что они готовятся к обороне, причем сразу в нескольких направлениях. Мы уже знаем о строительстве оборонных сооружений, линии окопов на мариупольском направлении, очевидно, что оккупационные войска готовятся к тому, что Вооруженные силы Украины будут отвоевывать юг Украины.

В то же время мы знаем о построении длинной линии окопов в направлении Рубежного на север, за Сватово. Там они готовятся к обороне. И единственное место, где сейчас пытаются атаковать вооруженные силы России — это бахмутское направление. При всей сложности ситуации там мы общаемся и с военными, и даже с некоторыми гражданскими, которые до сих пор остаются там, до сих пор не уехали, до сих пор в таких критических условиях пребывания.

Люди рассказывают, что даже все эти попытки и иногда более или менее удачные, захватывать села вокруг Бахмута, которые делают российские вооруженные силы, а они пытаются обойти, окружить города. Его сдавать не будут и это продлится еще долгое время.

А сколько сил у частной компании Вагнера, ведущей там основные боевые действия, мы не знаем. Но очевидно, что их боевой скелет уже был выбит, они используют мобилизованных или сагитированных, рекрутированных зеков.

Как только выдохнется наступательный потенциал еще и на бахмутском направлении, российскому командованию нечего будет предъявить с точки зрения позиций, как вести в лучшем случае активную оборону, как это происходит на сватовском направлении, где ВСУ пытаются наступать по трассе Купянск — Сватово с севера, в сторону самого города Сватово. Там продолжаются бои, где российские войска пытаются удержать это направление по трассе. Это я так, с точки зрения того, где что мы видим по линии фронта.