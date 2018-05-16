Кремль угрожает последствиями за расследование СБУ подрывной деятельности РИА Новости-Украина

Песков заявил, что РФ никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами

Москва пригрозила Киеву ответными мерами за следственные действия СБУ в отношении российского пропагандистского ресурса РИА Новости-Украина и его сотрудников.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия. Главное, что, безусловно - Россия категорически не приемлет подобные действия в отношении граждан России", - цитируют его РИА Новости.

В то же время пресс-секретарь Путина не уточнил, о каких именно мерах может идти речь.

Ранее сообщалось, что 15 мая правоохранители провели обыски в киевском офисе российского пропагандистского ресурса РИА Новости-Украина, а его руководителю Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

По данным СБУ, свою должность он получил в 2014 году по указанию известного российского пропагандиста, генерального директора МИА Россия сегодня Дмитрия Киселева, после чего выстроил схему, которая должна была скрыть финансирование ресурса из РФ.

Оперативники спецслужбы также зафиксировали, что весной 2014 года Вышинский уехал в Крым, где по заданию российского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку оккупации полуострова. За это закрытым указом президента РФ Владимира Путина гражданин Украины Вышинский был награжден медалью За заслуги перед Отечеством.

Кроме того, после возвращения в Киев он привлек своих подчиненных к выпуску материалов, пропагандирующих террористические организации "Л/ДНР".

Еще 20 граждан Украины, которые работали на РФ в РИА Новости-Украина, согласно заявлению замглавы СБУ Виктора Кононенко, будут проходить по делу в статусе свидетелей.