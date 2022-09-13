Кремль просил возобновить переговоры после успеха ВСУ, но Киев отказался — Стефанишина 13 сентября, 20:45 Ольга Стефанишина (Фото:Правительственный портал)

Российские официальные лица просили Украину о возобновлении переговоров после успешного контрнаступления украинских сил, но Киев отказался.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии France 24.

Она рассказала, что в последние дни российские официальные лица обращались к Украине для возобновления переговоров, чтобы прекратить продвижение украинских сил.

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Однако, как сообщила Стефанишина, у Украины больше рычагов влияния, и Киев начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей.

Стефанишина убеждена, что временно оккупированные Донбасс и Крым вернутся под контроль Украины и призвала европейских лидеров ввести дополнительные санкции против России.

11 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на фоне стремительного контрнаступления ВСУ на востоке Украины заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили уже 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов, а на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Также генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сообщал, что линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 километров и более 500 квадратных километров южных территорий были освобождены от российских оккупантов.

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