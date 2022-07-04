Подоляк ответил на слова Пескова о переговорах: Придет время, и мы зафиксируем наши условия на бумаге

4 июля, 00:53
Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в воскресенье, 3 июля, напомнил стране-агрессору России об украинских условиях для переговоров.

До этого пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украине «предстоит понять условия [России], согласиться на них, сесть за стол переговоров и зафиксировать документ».

Видео дня
Читайте также:
Алексей Мельник
Алексей Мельник
Путин мстит, а генералы зарабатывают. К чему идет «спецоперация» России

«Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины… Российская сторона прекрасно знает наши условия. Шеф Песков (а) может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге», — ответил Подоляк.

Читайте также:
Искусство войны. Как побеждали сильного врага другие армии мира
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1543624701586677765

Ранее Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

Глава переговорной группы с Россией, народный депутат Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

Через две недели мы увидим коллапс российских войск на Донбассе – Александр Коваленко

https://www.youtube.com/embed/Q4FJeQ7rntQ
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Дмитрий Песков Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Красные линии пройдены. Мир готов положить конец войне Путина?

Саммиты G7 и НАТО знаменовали собой переломный момент в истории, поскольку мир объединяется против Владимира Путина

3 июля, 23:14
Мнения
Роберт Таибби: «Иногда пауза необходима для перезагрузки отношений» (Фото:lightwavemedia/Depositphotos)
Иногда это необходимо. Четыре причины разъехаться
Роберт Таибби
Как вы подрываете свое благосостояние, не подозревая об этом (Фото:Birgith Roosipuu/Unsplash)
Берегите себя /
Семь привычек, которые портят ваше здоровье. Вы совершаете эти ошибки каждый день
3 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X