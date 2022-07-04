Подоляк ответил на слова Пескова о переговорах: Придет время, и мы зафиксируем наши условия на бумаге 4 июля, 00:53 Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в воскресенье, 3 июля, напомнил стране-агрессору России об украинских условиях для переговоров.

До этого пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украине «предстоит понять условия [России], согласиться на них, сесть за стол переговоров и зафиксировать документ».



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«Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины… Российская сторона прекрасно знает наши условия. Шеф Песков (а) может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге», — ответил Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

Глава переговорной группы с Россией, народный депутат Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.



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